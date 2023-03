“Non è competitivo”: pietra tombale su Bonucci dopo Roma-Juve

Bonucci in campo nel secondo tempo di Roma-Juventus: la stoccata nei confronti del capitano bianconero

È arrivato un altro pesante stop per la Juventus di Massimiliano Allegri in un altro scontro diretto.

I bianconeri sono stati sconfitti di misura dal gol di Mancini e dai pali colpiti, ben tre, tra primo e secondo tempo. Allegri ha anche perso Alex Sandro per un problema fisico: al suo posto è tornato in campo per un lungo spezzone il capitano, Leonardo Bonucci. Il difensore non ha convinto al rientro dopo qualche minuto disputato, ed è apparso ancora piuttosto indietro di condizioni. “Alex Sandro non stava bene e l’ho tolto, ma credo che chi è entrato nel secondo tempo ha fatto bene”, ha dichiarato Allegri nel post partita. Al netto delle sue parole, però, è evidente la condizione precaria del capitano della Juve. Non sono mancate le critiche nei suoi confronti.

Juventus, Bonucci stroncato: attacco frontale dopo il ko di Roma

Intervenuto a ‘Radio Radio’, Stefano Agresti ha tuonato nei confronti del difensore, soprattutto riguardo alle sue condizioni.

“Nella ripresa è entrato Bonucci, detto onestamente a pare che cammini. – ha affermato il giornalista – Ho avuto la sensazione di un giocatore che in questo momento non è competitivo“. Dopo la lunga assenza, il capitano della Juventus deve ancora ritrovare la condizione e i continui stop sicuramente non aiutano. Quella di Agresti suona invece come una pietra tombale sull’avventura del giocatore in bianconero.