Intreccio Milan-PSG: l’affare che coinvolge Leao, Neymar e Salah

Il Milan ha superato il turno di Champions ed anche ai quarti potrà mettere in mostra la propria argenteria. Leao tra rinnovo ed eventuale partenza è in vetrina e il PSG ci pensa

Rafael Leao non è tornato al gol neanche nella sfida di Champions contro il Tottenham che ha sancito il passaggio ai quarti di finale, eppure qualcosina, seppur solo a sprazzi, si è visto del suo repertorio. Il portoghese, che è al centro delle vicende di mercato, dovrà fare di più.

Servirà la miglior versione di Leao alla squadra di Stefano Pioli per alzare ancora di più l’asticella nella fase decisiva della stagione. Al contempo in merito al numero 17 continuano ad aleggiare voci su un eventuale futuro lontano dalla Milano rossonera. Stavolta è il Paris Saint Germain a poter spingere eventualmente per l’esterno offensivo lusitano, che piace ai parigini per variare la propria parata di stelle offensive. Un interessamento legato anche al nome di Neymar, che potrebbe salutare la Torre Eiffel, e indirettamente anche a quello di un ex obiettivo come Salah.

Calciomercato Milan, intreccio parigino su Leao: obiettivo del PSG

Il chiarissimo obiettivo del PSG è quello di vincere la Champions League, ed anche in questa annata è stato raccolto un clamoroso fallimento uscendo agli ottavi col Bayern. Una debacle dietro l’altra con annesse contromosse milionarie dal mercato.

Potrebbe cambiare ancora l’attacco del Paris in vista della prossima stagione visto che la loro intenzione è quella di cedere Neymar, ora out per infortunio. Il tutto senza considerare le incertezze anche su Mbappe e Messi. Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’, al netto dei tentativi di rinnovo, Leao potrebbe lasciare il Milan e sarebbe obiettivo sensibile del PSG proprio al posto di Neymar, e considerando anche l’allontanamento da un obiettivo come Salah che piaceva per potenziare l’attacco. L’eventuale acquisto del portoghese dei rossoneri non sarebbe comunque per nulla economico vista la valutazione che si aggira sugli 85 milioni di euro con il Milan pronto a sparare altissimo. Il tutto a dispetto del fatto che Leao entrerebbe nell’ultimo anno di contratto, e dunque con l’ultima chance utile per monetizzare.