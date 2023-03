“Dumfries sarà il primo grande acquisto”: anche l’Inter è contenta

Denzel Dumfries via dall’Inter e primo grande acquisto della prossima stagione: così anche la società nerazzurra è contenta

Denzel Dumfries via dall’Inter. Il primo indiziato per una cessione eccellente in casa nerazzurra è proprio l’esterno olandese, da tempo al centro delle voci di mercato.

Il 24enne avrebbe potuto andare via già a gennaio, ma non è arrivata l’offerta in grado di accontentare le elevate pretese economiche del club lombardo. Ora le cose potrebbero cambiare, tanto che si parla di lui come del primo di tre grandi acquisti di un top club europeo. Del resto per esigenze di bilancio, l’Inter non può far a meno di valutare eventuali proposte per i suoi calciatori, anche i big, e quella per Dumfries sarebbe difficilmente rifiutabile. Se a questo si aggiunge che, soprattutto dopo i Mondiale l’olandese non ha avuto continuità di rendimento e che spesso Inzaghi lo ha tenuto in panchina, ecco che il quadro che porta alla cessione si fa molto chiaro. Così, riferisce ‘teamtalk.com’, la trattativa potrebbe decollare e sarebbe anzi vicino un accordo.

Calciomercato Inter, Dumfries-United: accordo vicino

Il portale inglese fa il punto sul mercato del Manchester United e indica proprio Dumfries come il primo di tre grandi acquisti da parte dei Red Devils. Stando a quanto riportato, infatti, la società inglese sarebbe vicina ad un accordo per l’esterno dell’Inter.

I nerazzurri partono da una valutazione di 50 milioni di euro, cifra che non spaventerebbe di certo il ricco club della Premier League. L’Inter, davanti alla giusta offerta, non farebbe le barricate ed anzi lascerebbe partire Dumfries senza grandi problemi. L’affare potrebbe quindi decollare, facendo contenti tutte le parti in causa. C’è da dire, come raccontato da Calciomercato.it, che il Manchester United è in trattativa con Dalot per prolungare oltre il 2024 il suo contratto.

Tornando all’olandese, in questa stagione ha totalizzato 30 presenze complessive con la maglia dell’Inter con due gol e cinque assist a impreziosire la sua stagione. Una stagione che, soprattutto dopo il Mondiale, lo ha visto perdere importanza nelle gerarchie di Inzaghi. Tante panchine nelle prime partite del 2023 prima che, dall’Udinese in poi, si riprendesse il posto nell’undici che inizia il match. Ora gli ultimi mesi di una stagione che potrebbe anche essere l’ultima da calciatore dell’Inter.