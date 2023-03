DIRETTA Europa League, Roma-Real Sociedad | Formazioni UFFICIALI LIVE

Per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, la Roma di Mourinho ospita gli spagnoli della Real Sociedad

Dopo l’importantissima vittoria, in ottica piazzamento per la prossima edizione della Champions League, in campionato contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la Roma torna in campo e, per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, ospita la Real Sociedad.

I giallorossi, guidati dall’istrionico José Mourinho, hanno eliminato nel turno precedente gli austriaci del Salisburgo: dopo la sconfitta per 1-0 patita all’andata, hanno ribaltato, grazie anche alla spinta dei propri tifosi, la sfida al ritorno grazie alle reti realizzate da Andrea Belotti e Paulo Dybala nella prima frazione di gioco. Di contro, gli spagnoli allenati da Imanol Alguacil, entrano in gioco in questa fase della competizione dopo aver conquistato il primo posto nel gruppo E mettendosi alle spalle un top club come il Manchester United di Erik ten Hag. Nella Liga, i baschi sono attualmente al quarto posto in classifica, in piena lotta per la qualificazione alla Champions 2023/2024 e sono reduci dal pareggio interno contro il Cadice. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-REAL SOCIEDAD

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Merino, Zubimendi, Illarramendi; Kubo, Sorloth. All. Alguacil

ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera)