Dal Benfica la discesa: la Juventus ha smarrito Miretti

Altra prestazione negativa per Fabio Miretti al ritorno in campo da titolare. Il giovane canterano bianconero involuto dopo l’ottimo inizio di stagione

Tra le note stonate della Juventus nella serata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo c’è certamente Fabio Miretti.

Impalpabile la prestazione del canterano bianconero, che rientrava in campo dopo oltre un mese dalla distorsione alla caviglia rimediata nella trasferta di Salerno. Allegri ha dato fiducia dal primo minuto al classe 2003, preferendolo all’amico e compagno Fagioli. Miretti ha però ‘tradito’ le aspettative del tecnico bianconero, giocando una partita sottotono e senza mordente. Il numero 20 ha cambiato spesso lato del campo alternandosi con Rabiot, senza però trovare spunti e incisività.

Juventus-Friburgo, Miretti ‘tradisce’ Allegri: il canterano continua a non convincere

Ad Allegri non è rimasto altro che sostituire all’intervallo Miretti, lasciandolo negli spogliatoi in favore proprio di Fagioli.

Continua l’involuzione del 21enne centrocampista, che dopo un ottimo inizio di stagione dove si era guadagnato il posto da titolare è andato sempre più in calando senza convincere. Miretti ha collezionato 26 presenze complessive – tra le quali 15 da titolare – senza finora andare mai a segno in gare ufficiali con la prima squadra. Spartiacque in negativo per Miretti il rigore provocato ingenuamente nella gara d’andata dei gironi di Champions League contro il Benfica: da quel momento qualcosa è scattato a livello mentale per il giovane talento bianconero, lontano parente del giocatore che con spavalderia si erano imposto nella primissima parte di stagione. Miretti si è smarrito, anche se per il momento la Juventus non perde la fiducia nel suo gioiellino che in vista della prossima stagione dovrà comunque dare delle risposte concrete da qui alla prossima estate.