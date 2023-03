Un ex Juve per il Milan: hanno scelto lui

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione su eventuali incroci di mercato tra Milan e Tottenham. Il verdetto

Stasera i riflettori sono tutti puntati sul Tottenham Hotspur Stadium, dove i padroni di casa di Antonio Conte ospiteranno il Milan per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una gara che può anche far sognare in ottica calciomercato.

La sfida d’andata giocata a San Siro è culminata col successo di misura dei rossoneri siglato dal tap-in vincente di Brahim Diaz che pone la truppa di Pioli in posizione di leggero vantaggio in vista della sfida odierna. Una gara da provare a non fallire per alimentare il sogno europeo di Leao e soci, che in campionato dovranno invece rimanere aggrappati ad una delle prime quattro posizioni. Non va però sottovalutato Tottenham-Milan anche in ottica calciomercato, con eventuali calciatori degli Spurs che potrebbero essere utili, o meno, alla causa meneghina. I tifosi hanno emesso il verdetto.

Calciomercato Milan, i tifosi emetto il verdetto: dal Tottenham ‘scelto’ Kulusevski

Tottenham-Milan non è quindi solo una gara di Champions, ma anche un’eventuale vetrina in ottica calciomercato per i rossoneri, con diversi nomi potenzialmente intriganti, seppur non semplici da corteggiare.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo a quale tra gli ‘Spurs’ farebbe più comodo in futuro al club meneghino. A trionfare nettamente col 55,3% delle preferenze è stato l’ex juventino Dejan Kulusevski, che al Tottenham ha ritrovato la sua dimensione. A seguire col 28,9% c’è Emerson Royal, mentre chiudono più distanti l’ex interista Ivan Perisic, e l’ex Barça Clement Lenglet, che non supera il 2,6% di voti.

Ecco l’esito del sondaggio di Calciomercato.it su Twitter: