Tottenham-Milan, le probabili formazioni: Pioli ne recupera due

Le probabili formazioni di Tottenham-Milan, Stefano Pioli ne recupera due in extremis: Conte impegnato con diversi ballottaggi

Arrivano buone notizie da Londra per il Milan: Stefano Pioli potrà contare sia su Olivier Giroud sia su Brahim Diaz, che hanno recuperato in extremis e questa sera saranno a disposizione.

Il tecnico emiliano ha, di fatto, a disposizione tutti i migliori. Anche Ismael Bennacer è riuscito a recuperare e sarà almeno in panchina per la grande notte di Champions League. Proprio sull’algerino potrebbe esserci un ballottaggio, con Krunic pronto a partire dall’inizio se Bennacer non dovesse garantire i 90 minuti. La difesa, invece, sarà composta dal trio che sta dando più certezze: Kalulu, Thiaw e Tomori. Anche i tre giocatori che comporranno il reparto offensivo del ‘Diavolo’ dovrebbero essere i migliori a disposizione di Pioli: Leao, Brahim Diaz e Giroud. Chi ha diversi dubbi di formazione, al contrario, è Antonio Conte.

Le probabili formazioni di Tottenham-Milan: Conte ha diversi dubbi

Mentre Stefano Pioli può godersi diversi rientri, Antonio Conte dovrà vedersela con diverse assenze importanti: Lloris, Dier, Bentancur e Bissouma non saranno a disposizione.

A difendere la porta del Tottenham ci sarà Foster, mentre a centrocampo è aperto il ballottaggio tra Skipp e Pape Sarr. In difesa, invece, Lenglet prenderà il posto di Dier. Per il resto, l’unico ballottaggio ancora aperto per l’ex tecnico di Juventus e Inter è sulla destra: da quel lato agirà uno tra Emerson e Pedro Porro. Di seguito le probabili formazioni di Tottenham-Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Le probabili formazioni di Tottenham-Milan:

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. Allenatore: Conte.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.