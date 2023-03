Pioli ora ci ha preso gusto: la frase che fa impazzire in tifosi del Milan

Stefano Pioli commenta il pareggio tra Tottenham e Milan che vale il passaggio del turno alla formazione rossonera

Il Milan pareggia contro il Tottenham e, grazie all’1-0 dell’andata, vola ai quarti di finale di Champions League.

Intervistato da ‘Prima Video’, Stefano Pioli analizza il match di Londra: “Avevo chiesto la squadra di giocare con personalità, nel primo tempo potevamo palleggiare di più. Non abbiamo mai mollato, è un turno meritato per come abbiamo giocato le due partite”.

SOGNARE – “Dobbiamo fare un passo alla volta. Ora aspetteremo il sorteggio, chiaro che prenderemo una grande squadra, ma lo era anche il Tottenham. Ora ci ritufferemo in campionato: l’obiettivo è fare più punti possibili. Sognare è bello ed aiuta a lavorare meglio”.

NUOVO MODULO – “Ho preso questa decisione dopo la sconfitta con il Sassuolo perché sembrava che del vecchio modulo funzionasse poco. Non è solamente una posizione diversa, è cambiato l’atteggiamento: la squadra lavora con più attenzione. Abbiamo tre difensori centrali che sono portati a giocare così ed era il momento giusto per cambiare. Non sono cambiati i concetti, ma certe posizioni ci hanno dato più solidità ed è quella che cercavamo”.

Pioli dopo Tottenham-Milan sogna: “Nulla è impossibile”

COSA PORTARE IN CAMPIONATO – “La stessa energia, la stessa personalità, la stessa voglia di giocare. Il campionato è difficile, incontriamo squadre che tatticamente possono creare difficoltà. Dobbiamo giocare con questa energia: giocare in Champions è troppo bello, dà troppa energia ed allora o la vinciamo o ci diamo da fare per arrivare nei primi quattro”.

NON IMPOSSIBILE – “Mi piace pensare che nello sport non ci sia nulla di impossibile, poi è chiaro che incontreremo le squadre più forti d’Europa. Giocheremo i quarti di finale con convinzione e con fiducia”.