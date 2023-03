Nuovo indizio sul possibile esonero di Inzaghi: stanno dando i numeri

Calciomercato Inter, il futuro di Inzaghi appare ancora nebuloso: l’indizio che arriva dai bookmaker non passa inosservato.

Il successo ottenuto contro il Lecce ha contribuito a rasserenare un ambiente desideroso di una scossa dopo l’inatteso KO patito in casa del Bologna. Ad una settimana di distanza dall’impegno più importante della stagione, in Champions League contro il Porto, gli uomini di Inzaghi si affacciano alle prossime gare con rinomate certezze.

Il futuro del tecnico piacentino, però, non è stato ancora deciso in maniera chiara e univoca. Lo stesso Marotta, quando chiamato in causa sull’argomento, ha mandato messaggi importanti, invitando tutti ad alzare l’asticella nelle gare sulla carta più agevoli. Chiaramente per l’attuale allenatore dell’Inter sarà fondamentale chiudere la stagione in maniera positiva. Le voci relative ai suggestivi ritorni di Mourinho e Conte per il momento sembrano stagliarsi nell’alveo delle mere suggestioni. Secondo i bookmakers, però, un eventuale ribaltone della guida tecnica in casa Inter non sarebbe affatto da escludere.

Inzaghi via dall’Inter, le quote parlano chiaro: le ultimissime

Goldbet banca infatti il possibile esonero di Inzaghi 7.50 volte la posta: si tratta di una quota molto più bassa rispetto a quella circolata nelle scorse settimane. Alla luce dell’importante filotto di vittorie consecutive, infatti, un eventuale addio anticipato di Inzaghi era quotato in doppia cifra. Le ultime altalenanti uscite hanno dunque rimesso in discussione quello che sembrava configurarsi come un dato acquisito.

Ad Inzaghi il compito di trainare la squadra nel migliore dei modi. Si prospetta una seconda parte di stagione molto intensa per i nerazzurri. Il confronto con il Porto, ovviamente, fungerà da vero e proprio spartiacque della stagione di Lautaro e compagni. Proprio il bomber argentino, a margine della sconfitta con il Bologna, aveva provveduto a strigliare la squadra. Staremo a vedere se Inzaghi riuscirà a dosare bene le energie dei suoi calciatori, trovando nuova linfa da qualche rotazione, per prepararsi al meglio al momento clou della stagione. Per adesso il tecnico nerazzurro non è assolutamente in discussione: all’Inter, però, i risultati sono spesso un dettaglio da non trascurare…