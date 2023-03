Milan, l’errore costa carissimo: “Ora basta, via subito”

Tottenham-Milan, il triangolo non riesce ed i tifosi lo beccano subito sui social. La sua prova non soddisfa affatto i sostenitori rossoneri.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Tottenham-Milan. Frazione di gioco movimentata da pochi squilli, sebbene le due squadre abbiano provato a tenere alto il proprio baricentro pressando in maniera diligente i portatori di palla avversaria.

Dopo un inizio pimpante del Milan, il Tottenham ha preso il pallino del gioco per circa 20 minuti pur non creando azioni particolarmente pericolose. La compagine di Pioli non ha sofferto più di tanto il palleggio degli Spurs, che si è affidato soprattutto a verticalizzazioni improvvise. Un triangolo del Milan originato da uno schema su punizione ha anzi creato presupposti importanti: Messias, però, ha sciupato una buona occasione con una conclusione piuttosto scialba. La scelta dell’esterno offensivo di Pioli, ripetuta qualche minuto dopo con una conclusione velleitaria, non è stata affatto digerita dai tifosi del Milan.

Tottenham-Milan, Messias nel mirino: tifosi scatenati

Sono diversi i tifosi rossoneri che hanno espresso sui social il proprio dissenso per la prova opaca di Messias, che comunque sta svolgendo un prezioso ruolo a fari spenti di presidio della corsia mancina. Ecco una rapida carrellata:

Messias che rilancia verso il centro del campo, mancano proprio le basi — Driver (@DriverN14) March 8, 2023

messias è meglio se non parlo — 🇩🇿 (@filettodip0llo) March 8, 2023

Basta Messias basta perfavore non ne posso più — Andre21100 (@AndreaM35691332) March 8, 2023

#TottenhamMilan #PrimeVideo

Io adoro Messias per il suo impegno, ma tra lui e Krunic stasera stiamo giocando in nove… 🤷‍♂️ — Scrigno Magico (@SCRIGNOMAGICO) March 8, 2023

quanto tempo dovremo ancora sopportare messias siamo saturi basta #TottenhamMilan — federika🎀 (@iampfede) March 8, 2023

Messias eliminando eventuali piccioni non ancora abbattuti dal freddo londinese.#TottenhamMilan — Gabriele (@nogamertagfound) March 8, 2023

Messias è straziante — Mack (@M4ck77) March 8, 2023

Il giorno in cui Messias Jr lascerà Milano sarà il giorno più felice della mia vita. — Barra 51 (@ultrasbajanorte) March 8, 2023