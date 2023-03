Grifo chiude alla Serie A: “Era un sogno”. La stoccata di Streich alla Juve

Vincenzo Grifo e Christian Streich sono intervenuti in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium alla vigilia di Juventus-Friburgo.

Partita speciale per Vincenzo Grifo che torna in Italia stavolta con la maglia del proprio club e non con l’azzurro della Nazionale. Il centrocampista e punto di riferimento del Friburgo è intervenuto in conferenza stampa insieme al tecnico Streich alla vigilia della sfida d’andata degli ottavi di Europa League contro la Juventus.

Una gara evidentemente particolare per Grifo: genitori italiani (papà siciliano e mamma pugliese) con il classe ’93 nato in Germania che finora però ha sempre calcato i campi della Bundesliga. L’ex Hoffenheim allontana per il momento un suo approdo nel campionato italiano: “Futuro in Serie A? Sto bene al Friburgo, ho rinnovato il contratto la scorsa estate, i tifosi mi stimano e sono contenti di me. La Serie A era un sogno da bambino: la cosa più importante adesso e che sono felice al Friburgo”, chiosa Grifo in riferimento pure all’interesse in passato di Lazio e Fiorentina.

Juventus-Friburgo, Streich tuona sulla Superlega: “Fantasie irreali, devono mettersi in regola”

Grifo risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulla rosa della Juventus e quale giocatore stima maggiormente: “Ci sono tanti compagni della Nazionale come Bonucci, Chiesa, Kean ma anche Fagioli e Miretti, tutti ragazzi con cui abbiamo condiviso lo spogliatoio in azzurro. Con chi scambierei la maglia? Non lo so, vedremo a fine partita parlando con qualcuno e se ne avrò voglia (ride, ndr). La Juventus è un club fantastico e ha grandissimi giocatori. L’importante domani è fare bene in campo e cercare di portare a casa un risultato positivo”.

In conferenza stampa insieme a Grifo ha parlato ovviamente anche Christian Streich, allenatore del Friburgo: “La Juve è una squadra forte, è la favorita per il passaggio del turno. Però nel calcio niente è scontato. Ho visto tante volte la Juventus di Allegri, nel corso degli ultimi anni hanno cambiato tanto a livello di rosa. Sono contento di confrontarmi con un allenatore così importante e lo ringrazio per i complimenti”.

Streich punge anche la Juve sul caso Superlega: “Fantasie irreali, non è una competizione solidale verso le altre società Alcuni grandi club dovrebbero gestire meglio le finanze, non attraversano una situazione positiva. Devono mettersi in regola”.