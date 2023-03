DIRETTA | Juventus-Friburgo, la conferenza di Allegri: “Di Maria titolare. Bonucci? Ecco da cosa dipende”

La Juventus ospita domani sera all’Allianz Stadium il Friburgo nel primo round degli ottavi di Europa League: le dichiarazioni alla vigilia di Allegri e Kostic

La Juventus cerca subito il riscatto dopo il ko di Roma nell’impegno di Europa League contro il Friburgo, valido per gli ottavi di finale della seconda competizione continentale.

I bianconeri di Massimiliano Allegri ospiteranno domani sera all’Allianz Stadium la formazione tedesca, rivelazione stagionale in Bundesliga. Alex Sandro difficilmente sarà in campo, con il tecnico bianconero che potrebbe rilanciare dal primo minuto capitan Bonucci. In attacco favorito il duo Di Maria-Vlahovic, con il serbo a caccia del gol perduto. Come di consueto, Allegri interviene in conferenza dalla sala stampa dello ‘Stadium’ alla vigilia della sfida. Con lui davanti ai microfoni Filip Kostic, vecchia conoscenza del torneo tedesco dopo il passaggio la scorsa estate dell’Eintracht Francoforte alla Juve.

“Dopo Roma normale che ci fosse rabbia e delusione. I ragazzi hanno reagito bene, ci siamo allenati bene e siamo pronti per domani”.