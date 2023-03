Allegri perde un titolare: salta Juve-Friburgo

Allegri perde un titolare per l’Europa League e la sfida al Friburgo, valida per l’andata degli ottavi di finale. Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

È vigilia di Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri, in campo questa mattina per la rifinitura del match di andata degli ottavi di finale contro il Friburgo in programma allo Stadium.

Verso il forfait Alex Sandro: il brasiliano, sostituto nel secondo tempo di Roma-Juventus, ha lavorato a parte ed è in forte dubbio per la sfida di domani. Il difensore non verrà rischiato e al suo posto, al centro della difesa, dovrebbe tornare titolare capitan Bonucci. Nell’allenamento mattutino, anche Pogba, Soulé e De Sciglio hanno fatto lavoro personalizzato. In attesa delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia anche sulle loro condizioni.

Juventus, Alex Sandro a forte rischio per il Friburgo: Allegri rilancia Bonucci

Alex Sandro tiene dunque sulle spine Allegri dopo l’allenamento a parte sui campi della Continassa. Il brasiliano resta in forte dubbio per la gara con i tedeschi.

Capitan Bonucci si candida perciò al rientro dal primo minuto in difesa. Sulla destra è recuperato De Sciglio dopo l’affaticamento dei giorni scorsi, con l’ex Milan in ballottaggio con Cuadrado (favorito) sulla corsia destra. In attacco Allegri dovrebbe riaffidarsi al tandem Di Maria-Vlahovic con Chiesa e Kean armi dalla panchina da sfruttare a gara in corso. Ipotesi tridente da non scartare, ma al momento più probabile a gara in corso. Oltre ai lungodegenti Milik e Kaio Jorge, non era con il gruppo Iling-Junior con l’inglese impegnato con la Next Gen nelle ultime settimane.