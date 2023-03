DIRETTA Champions League, Tottenham-Milan | Le formazioni ufficiali – LIVE

Per il Milan di Stefano Pioli, impegno londinese contro il Tottenham di Conte per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League

L’attesa è, finalmente, finita: per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, il Milan vola a Londra per affrontare il Tottenham. Si parte dall’1-0 dello stadio ‘Giuseppe Meazza’, decisiva la rete di Brahim Diaz.

Quindici giorni dopo, gli ‘Spurs’ si ripresentano nella massima competizione europea per club per ribaltare il risultato. Gli uomini di Antonio Conte, fermato nelle scorse settimane da problemi fisici, non vivono un grande momento di forma e sono reduci dalla terza sconfitta nelle ultime cinque partite disputate: 1-0 patito sul campo del Wolverhampton di Julen Lopetegui. Attualmente, i londinesi occupano il quarto posto in classifica, insidiati dal Liverpool di Jurgen Klopp a tre punti di distanza e con una partita da recuperare. Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano nell’ultimo turno del campionato di Serie A. In classifica, sono scivolati al quinto posto in classifica dietro la capolista Napoli, i cugini dell’Inter, la Lazio e la Roma. Calciomercato.it vi offre la cronaca del ‘Tottenham Hotspur Stadium’ di Londra.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-MILAN

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)