Clausola e tetto ingaggi: la conferma che allontana Brozovic

Marcelo Brozovic non è più un intoccabile della rosa di Simone Inzaghi. Il centrocampista croato in forza all’Inter è nel mirino di una big d’Europa

Potrebbero cambiare i piani del Barcellona a centrocampo. Il club blaugrana cerca un play davanti la difesa, oltre ad un profilo di gamba e corsa che corrisponde all’identikit di Rabiot.

Per il metronomo uno dei nomi cerchiati in rosso sulla lista della dirigenza del Barça è quello di Marcelo Brozovic, al quale si aggiungono Gundogan e Kante. Gli ultimi due, in scadenza con Manchester City e Chelsea, avrebbero la preferenza visto che si libererebbero a parametro zero e senza nessun esborso economico per le casse della società del presidente Laporta. Il francese però è vicino al rinnovo di contratto con i ‘Blues’, mentre il tedesco ha diverse e ricche offerte sul piatto. Diversa la situazione di Brozovic che piace soprattutto a Xavi, ma viene valutato 45-50 milioni di euro dall‘Inter. Investimento oneroso per le casse del Barcellona, senza considerare l’ingaggio importante che chiederebbe il centrocampista croato per lasciare Milano e sbarcare in Catalogna.

Calciomercato Inter, Busquets decisivo per il destino di Brozovic

Il sodalizio blaugrana è alle prese con una situazione difficile a livello economico e deve far conto anche del tetto e dei parametri imposti dalla Liga sugli stipendi della rosa.

Perciò la dirigenza catalana e Laporta stanno vagliando un piano B per la mediana di Xavi, che porterebbe alla permanenza almeno per un’altra stagione di Sergio Busquets come riporta il quotidiano ‘Diario Sport’. Il senatore blaugrana rimane un alfiere dell’undici di Xavi nonostante l’età, con il tecnico che sta spingendo per la conferma del centrocampista anche il prossimo anno. L’ex nazionale spagnolo è in scadenza a giugno e di recente è stato corteggiato dalla MLS americana e dai ricchi club arabi. Busquets darebbe la preferenza al Barcellona, anche se ci sarà da trovare l’accordo sull’ingaggio considerando che Laporta e soci metterebbe sul piatto uno stipendio al ribasso per il prolungamento di un’ulteriore stagione. Per completare il quadro, nell’eventuale accordo la società catalana non inserirebbe nessuna clausola rescissoria che permetterebbe al giocatore di liberarsi dal vincolo contrattuale a metà stagione.

Adesso la palla passa al 34enne centrocampista, mentre se non rinnovasse il Barça potrebbe tornare sotto con prepotenza per Brozovic utilizzando il cartellino di Franck Kessie (valutato intorno ai 30 milioni) per abbassare le pretese dell’Inter. Sul futuro in Catalogna dell’ivoriano ex Milan, inoltre, inciderebbe il destino dello stesso Busquets come raccolto nelle scorse settimane da Calciomercato.it.