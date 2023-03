Allegri non basta: c’è solo una strada per la firma di Rabiot

Tiene sempre banco il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus. Lo sponsor Allegri potrebbe non bastare: cosa serve per la firma del centrocampista francese

La Juventus vuole subito cancellare il tonfo dell’Olimpico contro la Roma di Mourinho e giovedì sera all’Allianz Stadium arriva il Friburgo per il primo round degli ottavi di Europa League.

Con la pesante penalizzazione e il -15 in campionato – in attesa di ulteriori sviluppi dalle sentenze fuori dal campo – la seconda competizione europea resta la principale via d’accesso per la qualificazione in Champions in vista della prossima stagione. La Juve resta lontanissima dal quarto posto in campionato e l’Europa League rappresenta la scialuppa di salvataggio per accedere al massimo torneo continentale oltre ovviamente a riportare un trofeo in bacheca in campo internazionale. Ma c’è anche una triplice valenza in un eventuale successo in Europa: la permanenza di alcuni big della rosa di Allegri, in scadenza di contratto con la Vecchia Signora a fine stagione. Tra questi c’è inevitabilmente Adrien Rabiot, il cui futuro sotto la Mole bianconera rimane in sospeso.

Calciomercato Juventus, Champions decisiva per il futuro di Rabiot

Il nazionale francese anche nella disfatta di Roma è stato uno dei migliori dello scacchiere juventino e nel primo tempo ha sfiorato il vantaggio che avrebbe potuto cambiare le sorti della contesa prima del sigillo decisivo di Mancini.

Rabiot finora è stato protagonista di un’ottima stagione, la migliore a livello personale da quando è sbarcato a Torino. L’ex Paris Saint-Germain ha stabilito il suo record personale di reti, arrivando al momento a quota 7 in tutte le competizioni. Il classe ’95 di recente è tornato sul proprio futuro e il contratto con la Juventus: “La Champions è una competizione importante e io voglio lottare ad alti livelli. Possiamo qualificarci attraverso l’Europa League o con il campionato. Comunque sarà un punto importante per il futuro. Non abbiamo più parlato da quando loro hanno incontrato mia mamma, però sia io che la società siamo tranquilli e adesso non ci sono novità. Pensiamo a fare bene sul campo perché la situazione è delicata”. La dirigenza della Continassa ha incrociato la mamma-agente Veronique lo scorso gennaio e nelle prossime settimane ci sarà un aggiornamento per discutere dell’eventuale rinnovo di Rabiot.

La qualificazione alla prossima Champions League rimane preminente, anche se altri fattori determineranno la permanenza in maglia bianconera del centrocampista. C’è sempre distanza tra la richiesta del giocatore su un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione e l’offerta della Juve che con uno sforzo potrebbe confermare l’attuale ingaggio da 7 milioni più bonus. Inoltre, occhio alla corte della Premier League con il nazionale transalpino che non ha mai fatto mistero del suo debole per il campionato inglese. Senza dimenticare in Spagna un nuovo assalto del Barcellona, alla ricerca di un profilo dalle caratteristiche di Rabiot per la mediana di Xavi. La Juventus e Massimiliano Allegri (primo sponsor del numero 25) ci proveranno, ma la strada per il rinnovo di ‘Cavallo Pazzo’ rimane densa di ostacoli.