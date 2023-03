Lazio-AZ, Jansen non ci sta: “Che serata! Ma non abbiamo rubato niente”

L’AZ Alkmaar centra un’impresa clamorosa vincendo in casa della Lazio negli ottavi di Conference League: le parole del tecnico Jansen

L’AZ Alkmaar si regala una notte da sogno e batte 2-1 la Lazio all’Olimpico nell’andata degli ottavi di Conference League. Gli olandesi rimontano il gol di Pedro, soffrono e concedono diverse occasioni ma giocano una buonissima partita.

Nella conferenza postgara il tecnico dell’AZ Pascal Jansen analizza il match: “Non sono sorpreso di questa vittoria e di questa prestazione, so quello che sa fare la mia squadra. L’ho vista più volte così, ma è bello vedere che si può fare anche questo tipo di vittorie. I primi 20 minuti non eravamo sicuri in possesso palla, davamo energia alla Lazio, dopo il gol siamo cresciuti. Pressione? No, volevamo avere un uomo in più in mezzo ma non eravamo abbastanza tranquilli nel possesso palla. I ragazzi sanno cosa fare e potevano arrivare anche in area della Lazio. Ma non credo sia una vittoria rubata. Anche loro hanno avuto occasioni, ma non è una vittroria rubata. Non festeggiamo troppo però, anche i ragazzi l’hanno detto, rimaniamo calmi perché siamo solo a metà. Non è la mia miglior serata in carriera, ma sicuro nella top 5″.

Lazio-AZ Alkmaar, Jansen: “Avremo pressione, ma parlerà solo il campo”

L’AZ Alkmaar ha un tabù, ovvero non riesce mai a superare le fasi a eliminazione diretta in Europa: “Più fiducioso o sento più pressione? La pressione c’è sempre, ce la mettiamo da soli, come squadra, in ogni partita. Abbiamo avuto tante opportunità e la settimana prossima ne avremo un’altra. La Lazio è un grande avversario. La verità la dice solo il campo, oggi è stata a nostro vantaggio e nella prossima partita dovremo tenerlo per noi.

Sulla percentuale di passaggio del turno, Jansen resta scaramantico: “Difficile dirlo, quindi non lo dirò. Siamo 2-1, prima pensiamo al campionato”.