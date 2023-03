DIRETTA Champions, Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Brugge: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dello ‘Stamford Bridge’ tra il Chelsea di Potter e il Borussia Dortmund di Terzic e quello del ‘Da Luz’ tra il Benfica di Schmidt e il Club Brugge di Parker in tempo reale

La Champions League elegge oggi le prime due squadre qualificate ai quarti di finale. A Londra il Chelsea ospita il Borussia Dortmund, mentre a Lisbona il Benfica se la vedrà con il Club Brugge. Due sfide che saranno arbitrate rispettivamente dall’olandese Makkelie e dal turco Meler.

Da una parte, allo ‘Stamford Bridge’, gli inglesi di Graham Potter reduci dal successo in Premier sul Leeds che li hanno riportati al decimo posto, hanno bisogno di una vittoria con due o più gol di scarto per ribaltare il ko 1-0 dell’andata firmato Adeyemi, mentre ai tedeschi di Edin Terzic che dopo la vittoria sul Lipsia sono capolista in Bundesliga alla pari col Bayern, basterebbe un pareggio per passare il turno. Dall’altra, allo stadio ‘Da Luz’, i portoghesi di Roger Schmidt, forti del 2-0 in trasferta grazie alle reti di Joao Mario e Neres, possono permettersi anche di perdere di misura per eliminare i belgi di Scott Parker, che invece dovrebbero vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare la situazione. Calciomercato.it vi offre i match tra Chelsea e Borussia Dortmund e tra Benfica e Club Brugge in tempo reale.