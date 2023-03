UFFICIALE: rottura dei legamenti. Inter, cambia tutto

Brutto infortunio per Tiago Djalò, difensore centrale portoghese del Lille seguito anche dall’Inter in vista della prossima stagione. Il comunicato ufficiale

L’Inter in vista della prossima estate dovrà risistemare la difesa alla luce dell’addio di Milan Skriniar che lascerà Milano a costo zero per la fine del suo contratto, andando a vivere altrove una nuova avventura.

Il club nerazzurro è quindi chiamato a porre rimedio a tale situazione andando ad acquistare almeno un nuovo difensore di buon livello che possa adattarsi ai dettami tattici dell’allenatore e alle esigenze del club, anche dal punto di vista dei costi. Tra i vari difensori accostati al club di Suning nelle scorse settimane c’è anche il nome di Tiago Djalò, talentuoso portoghese di proprietà del Lille che in stagione ha messo a referto 26 presenze con due gol e un assist. Proprio nell’ultima di queste gare giocate le cose non sono andate per il verso giusto. Djalò infatti è uscito al 13′ della gara contro il Lens di sabato scorso, ed ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

L’Inter lo osserva ma Djalò va ko: UFFICIALE stagione finita

Verdetto netto e triste per Djalò che stava vivendo un’ottima stagione nella retroguardia del Lille con ambizioni di poter eventualmente cambiare squadra in estate per un ulteriore salto di qualità.

L’Inter lo segue ma la brutta botta è arrivata oggi col comunicato ufficiale della società transalpina: “Il difensore del Lille soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che richiederà un intervento chirurgico. La stagione 2022-2023 di Tiago Djalo è già finita. Giocatori, dirigenza, staff, tifosi, tutti, sosteniamo Tiago! Gli auguriamo coraggio e una pronta guarigione, e speriamo di rivederlo il prima possibile con la maglia dei Dogues”.