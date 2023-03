“Non voglio illudere”: addio Juve e ritorno, lo dice chiaramente

Una rilevante pedina in forza alla Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle scorse ore, parlando pure del suo futuro: c’è l’annuncio

La sconfitta di misura per mano della Roma targata José Mourinho brucia non poco in casa Juventus. Questo perché il ko in questione compromette ulteriormente la rincorsa della ‘Vecchia Signora’ ad uno dei quattro posti che consentono di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

I bianconeri, attualmente, occupano il settimo posto della classifica con un bottino di 35 punti. Ed ora la zona relativa alla massima competizione europea dista ben dodici lunghezze. Dopo la penalizzazione di quindici punti – inflitta al club di Exor nel corso del processo plusvalenze -, la squadra ha saputo rispondere sul campo, ma ovviamente potrebbe non essere abbastanza. Ciò incide, inevitabilmente, sulla tenuta psicologica dei calciatori bianconeri, chiamati a non mollare fino alla fine. Come recita il motto di casa Juventus.

Compito molto arduo: sta a Massimiliano Allegri trovare un modo per continuare a tenere elevata la concentrazione di Vlahovic e compagni, facendo sì che il nuovo passo falso di ieri sia soltanto un incidente di percorso. Bisogna evitare di ripiombare nella crisi della prima parte di stagione e, in tal senso, è a dir poco fondamentale l’apporto di elementi del calibro di Angel Di Maria. L’argentino presenta un contratto in scadenza giugno 2023, col rinnovo che è tutt’altro che scontato. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, in Italia l’ex Manchester United ha una sola possibilità: continuare a vestire la maglia della compagine torinese. L’entourage, intanto, ascolta i club esteri interessati al ‘Fideo’ (ce ne sono diversi). Sicuramente più chiaro, invece, il quadro inerente al futuro di Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, Paredes sul ritorno al Boca Juniors: “Non accadrà presto”

Il centrocampista ha lasciato alquanto a desiderare dal suo approdo in quel di Torino, motivo per cui è altamente improbabile che la società piemontese decida di riscattarlo dal Paris Saint Germain per 22,6 milioni di euro.

Inoltre, il classe ’94 si è espresso in merito ad un possibile ritorno al Boca Juniors, il club che lo ha lanciato tra i professionisti: “Non tornerò presto al Boca – ha detto Paredes ai microfoni di ‘Tyc Sports’ -. Ho ancora 28 anni e sono felice della mia vita in Europa. Il mio desiderio di tornare al Boca e finire lì la mia carriera è sempre lo stesso, ma non è ancora il momento. Penso mi rimanga qualche anno ancora in Europa. Non voglio illudere le persone“.