Juve e Milan, salta il rinnovo: tradimento coi rivali

L’esterno d’attacco potrebbe far saltare la firma del nuovo contratto con il club e passare a zero con i rivali storici

Nuove scintille di mercato tra Juventus e Milan. Per i due club, quello appena trascorso, è stato un turno di campionato da incubo. I rossoneri, infatti, lo scorso sabato hanno rimediato una brutta sconfitta in casa della Fiorentina, complicando la propria corsa Champions. I bianconeri, invece, sono stati fermati ieri sera all’Olimpico dalla Roma di Mourinho.

Per quanto riguarda la squadra di Stefano Pioli, probabilmente ha pesato il pensiero del ritorno degli ottavi di finale di mercoledì, a Londra contro il Tottenham. Dopo l’uno a zero dell’andata, ottenuto a San Siro grazie alla rete di Brahim Diaz, il Milan avrà l’obbligo di difendere il vantaggio per centrare dopo tanti anni un quarto di finale di Champions League. Un appuntamento che potrebbe aver distratto i rossoneri nell’ultima trasferta giocata a Firenze in campionato.

Tornando alla Juve, invece, quella contro la Roma non è stata in realtà una prova così negativa. La formazione di Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con la sfortuna, colpendo tre pali nel corso del match. Una sconfitta che in ogni caso rallenta la rimonta in classifica e che fa nuovamente scivolare i bianconeri a -12 dal quarto posto, anche a causa dei 15 punti di penalizzazione.

Calciomercato Juve e Milan, Asensio non rinnova: ci prova il Barcellona

Tornando al mercato, una delle grandi opportunità a costo zero per la prossima estate di Juve e Milan potrebbe essere Marco Asensio.

Secondo quanto riportato in Spagna dal diario ‘Sport’, l’esterno spagnolo avrebbe bruscamente frenato i negoziati per il suo rinnovo con il Real Madrid anche a causa del poco minutaggio che gli è stato riservato nelle ultime uscite. Ieri sera nel pareggio contro il Betis, ad esempio, Ancelotti lo ha tenuto in panchina per tutta la durata dell’incontro.

Nonostante l’interesse di Juve e Milan nei suoi confronti sia forte, sembra che Asensio abbia fatto sapere di voler ascoltare nuovamente l’offerta del Barcellona. I blaugrana considerano il suo acquisto come una grandissima opportunità di mercato e il ragazzo, nonostante l’accesissima rivalità storica tra i due club, non si farebbe troppi problemi a consumare il ‘tradimento’.