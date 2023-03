Erede Inzaghi, c’è l’ennesima conferma: “È tutto vero”

Il futuro di Simone Inzaghi resta in bilico, con l’Inter che valuta il suo lavoro e intanto pensa ai possibili sostituti

Dopo la sconfitta di Bologna, l’Inter si rialza e porta a casa la vittoria contro il Lecce, in una partita sostanzialmente serena e controllata. I gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez assicurano al secondo posto i nerazzurri, che sfruttano il ko del Milan mentre Roma e Lazio restano attaccate al treno che porta in Champions League.

Ora l’Inter è attesa dalla sfida con lo Spezia. Ma la squadra di Inzaghi ha molto spesso dimostrato in questa stagione di essere troppo fragile come continuità di approccio alle partite. Questo vuol dire che i nerazzurri sono capaci di battere il Napoli e poi non segnare contro la Sampdoria. Per questo ogni partita non va sottovalutata, soprattutto prima di un doppio appuntamento come Porto e Juventus (14 e 19 marzo) che può dire tantissimo della stagione interista. Intanto, però, la società si è fatta un’idea del lavoro di Inzaghi, che resta in corsa sia negli ottavi di Champions che in Coppa Italia oltre che per il secondo posto. Alcuni giorni fa vi abbiamo raccontato della poca fiducia dei big dello spogliatoio nei confronti del loro allenatore. E anche se dovesse centrare uno dei primi quattro posti, la sua panchina non sarebbe comunque al sicuro a fine stagione.

Per questo Marotta e non solo si stanno continuando a guardare intorno, a caccia del possibile sostituto. Come per lo stesso Inzaghi, le risorse economiche a disposizione sono abbastanza ridotte, per cui pensare a un investimento alla Conte è senza dubbio molto più complicato.

Per questo tra i nomi più apprezzati c’è senza dubbio quello di Thiago Motta. L’italobrasiliano, dopo l’ottima esperienza allo Spezia, sta facendo benissimo anche al Bologna dove è a pari punti con la Juventus e stasera può andare addirittura a +3, a -4 dal posto Conference occupato dall’Atalanta. I rossoblù sono vicini alla zona europea, un qualcosa che non capitava da tempo immemore. Merito del lavoro di Motta, che ormai è diventato uno dei migliori tecnici emergenti in circolazione. E inevitabilmente in tanti si sono accorti di lui. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato dell’interesse dell’Inter, ma anche di quello del PSG. I parigini potrebbero sostituire Galtier e nella testa della dirigenza c’è anche l’ex centrocampista proprio di Inter e PSG.

Oggi anche ‘L’Equipe’ conferma che Campos continua a seguire Thiago Motta come possibile erede di Galtier, messo sulla graticola da tifosi e società per qualche risultato deludente in campionato. In attesa anche di rimontare lo 0-1 casalingo col Bayern in Champions. Lo stesso Canovi, agente di Motta, ha confermato – come già fatto di recente – che l’interesse per l’allenatore italobrasiliano parte da lontano: “Già lo scorso anno e due anni fa, è stato vicino alla panchina del PSG. Al-Khelaifi lo voleva, è la verità, ma non sarebbe tropo presto ora. Conosce tutto del PSG, in campo e fuori”. Al momento non ci sono trattative particolari in corso, neanche con l’Inter, come ammesso ancora da Canovi pochi giorni fa, ma che entrambe le società lo seguano con grande interesse è fuori di dubbio.