Con la Champions arriva Vlahovic: l’offerta convince tutti

Dusan Vlahovic al centro delle critiche per un’altra partita sottotono che non cancella i corteggiamenti dall’estero: 75 milioni pronti per la Juventus

Si ferma la rimonta Champions della Juventus. Contro la Roma i bianconeri vengono sconfitti 1-0 con una rete di Mancini, in una serata sfortunata per la squadra di Allegri che si ferma sui pali (tre).

Una partita nella quale Dusan Vlahovic non è riuscito a piazzare la zampata vincente. Gara sottotono per il bomber serbo, non la prima in un’annata caratterizzata da tante difficoltà. Dai problemi fisici che lo hanno condizionato a lungo ad un tipo di gioco che non sembra premiare le sue caratteristiche. Anche per questo, oltre che per le note vicende che vedono coinvolta la Juventus, il suo futuro potrebbe essere anche lontano da Torino. La società vorrebbe tenere l’ex Fiorentina anche il prossimo anno, ma riflessioni davanti ad offerte importanti sono obbligatorie. Come raccontato da Calciomercato.it, la lista di pretendenti per il 9 bianconero coinvolge anche il Bayern Monaco, oltre al Real Madrid e alle squadre della Premier League, forse le più accreditate per l’acquisto. Proprio dalla Premier c’è un interesse che potrebbe sancire l’addio di Vlahovic alla Serie A.

Calciomercato Juventus, l’offerta che convince Vlahovic

Dusan Vlahovic al Newcastle. E’ questo lo scenario che tratteggia ‘elnacional.cat’ parlando del futuro dell’attaccante della Juventus. Seguito anche dal Real Madrid, il serbo potrebbe essere tentato dalla proposta dei Magpies.

Il club inglese, in piena lotta per la Champions League, sarebbe pronto ad offrire 75 milioni di euro per convincere la società piemontese a cedere il suo bomber. Con il quarto posto (attualmente distante 4 punti ma con due partite in meno rispetto al Tottenham) l’assalto sarebbe scontato e potrebbe andare a segno. Nonostante non sia una società di prima fascia, il Newcastle potrebbe tentare Vlahovic con un progetto decisamente ambizioso, un’offerta economica importante e con la certezza di un posto da protagonista in campo. Quest’ultimo punto potrebbe essere fondamentale visto che in altri club, tipo il Real Madrid, Vlahovic non avrebbe la certezza del posto da titolare, aspetto non secondario.