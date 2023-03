Bufera Kean, sfogo improvviso: “Non sapete un ca**o di calcio”

L’attaccante della Juventus è stato aspramente criticato dopo l’espulsione rimediata ieri sera contro la Roma

E’ durata circa 40 secondi la partita disputata da Moise Kean ieri sera contro la Roma. Il centravanti della Juventus, lanciato nella mischia da Massimiliano Allegri nel finale del match dell’Olimpico, si è reso ‘protagonista’ in negativo per i suoi con un’espulsione da record rimediata dopo il calcione rifilato a Gianluca Mancini.

Sino a questo momento per l’attaccante classe 2000 non è stata una stagione per niente semplice. In 23 presenze collezionate in campionato, di cui 14 subentrando dalla panchina, ha siglato cinque reti, dando però l’impressione di essere spesso al di sotto delle aspettative riposte nei suoi confronti. Calciatore che è stato parecchio criticato dai tifosi bianconeri, sul quale pesano soprattutto i circa 37 milioni investiti dalla Juventus per riportarlo a Torino.

Nella serata di ieri, però, ha messo in difficoltà i compagni nel momento di massima pressione sulla Roma alla ricerca disperata del pareggio. Un brutto calcione ai danni di Mancini, come segno di reazione alla trattenuta reiterata da parte del difensore nei suoi confronti. Un gesto plateale che non ha lasciato alcun dubbio all’arbitro Maresca, che da due passi ha assistito alla dinamica dell’episodio ed ha deciso di estrarre il rosso diretto all’ex di Everton e Paris Saint Germain.

Roma-Juve, Kean difeso dal fratello: “Purtroppo il calcio italiano è questo”

Dopo essere andato direttamente negli spogliatoi, Kean è stato ripreso da Allegri nella conferenza stampa del post partita: “Ha sbagliato e messo in difficoltà i compagni. Un errore così non si deve fare. La società prenderà provvedimenti e sarà multato”

A schierarsi dalla parte dell’attaccante della Juve, invece, è stato il fratello Giovanni, che questo pomeriggio su Instagram ha ricondiviso nelle proprie storie un post nel quale lo stesso Kean veniva difeso dagli insulti ricevuti sui social dopo l’espulsione di ieri sera, aggiungendo il seguente pensiero: “Almeno uno che capisce qualcosa e purtroppo il calcio italiano è questo. Sanno solo giudicare e vi domandate perché non ci sono tanti giocatori italiani. Li massacrate ogni partita, non sapete un ca**o di calcio e aprite bocca senza motivo. Datevi una svegliata”.