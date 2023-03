Valentin Carboni il talento del futuro: l’Inter e il piano per farlo crescere

L’Inter si coccola Valentin Carboni, il giovane talento argentino corre verso il futuro: strategia precisa da parte del club

Oggi, Valentin Carboni compie 18 anni. Giovanissimo ma con un avvenire che sembra di sicuro affidamento, l’attaccante di proprietà dell’Inter, che dopo aver mostrato le sue doti nelle giovanili è stato già lanciato in prima squadra da Simone Inzaghi.

Cinque spezzoni di partita nel finale, tra campionato e Champions League, a lui concessi da Simone Inzaghi. Qualche minuto anche nell’assalto conclusivo contro il Bologna, per tentare la rimonta, senza esito. Ma che il tecnico nerazzurro, e tutto il club, credano moltissimo in lui e nelle sue potenzialità, è evidente. Protagonista lo scorso anno della conquista dello scudetto dell’Inter Primavera, autore in questa stagione di 4 reti e 2 assist con i giovani nerazzurri, adesso ha avuto anche la soddisfazione di una nuova chiamata in nazionale, con l’Argentina, da parte del Ct Scaloni. Insomma, ci sono tutti gli elementi affinché l’attaccante possa spiccare definitivamente il volo. L’Inter ci punta con decisione, ma sa anche che, per un classe 2005, occorre crescere con calma e non bruciare le tappe. Ecco perché la strategia del club appare già delineata in maniera piuttosto chiara.

Valentin Carboni, futuro in prestito: tutte le ipotesi

L’intenzione, per il prossimo anno, è mandarlo a giocare con continuità, in un contesto dove possa mettersi alla prova e crescere nel modo opportuno. L’intenzione sarebbe replicare quanto sta avvenendo con Fabbian, che in Serie B con la Reggina sta disputando un’annata notevole (già 8 reti per il centrocampista).

Se una tale crescita avvenisse anche per Carboni, sarebbe lo scenario ideale. Per il prossimo anno, dunque, si vagliano diverse ipotesi in tal senso. Proprio con la Reggina, per quanto appena richiamato, i rapporti sono ottimi, ma in Serie B l’Inter potrebbe attuare sinergie in tal senso anche con Cagliari, Spal e Bari. Il club pugliese, poi, potrebbe essere una ipotesi percorribile anche in caso di promozione in Serie A. Discorso simile si potrebbe fare anche per il Frosinone, che viaggia ormai in maniera spedita verso il ritorno in massima serie.