Ultimatum per l’addio: la Juve lo prende con lo sconto

La Juventus resta sempre attiva sul calciomercato e si guarda attorno alla ricerca di nuovi rinforzi per la propria rosa: arriva l’ultimatum

Come noto, la Juventus di recente ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI in merito alla sentenza derivante dal processo plusvalenze. Ben 99 pagine con nove punti chiave, che vanno contro alla penalizzazione di quindici punti inflitta al club bianconero (attualmente settimo in classifica a quota 35).

“La Corte Federale d’Appello ha utilizzato elementi probatori dell’inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti“, si legge nel documento. Per la società torinese “l’accusa di alterazione del risultato sportivo è infondata e palesemente estranea ai capi di incolpazione. Le plusvalenze da operazioni cosiddette incrociate comportano un beneficio di tipo meramente finanziario, ma non producono alcuna liquidità, utilizzabile ad esempio in una campagna acquisti“. Insomma, la vicenda è alquanto intricata. In attesa di ulteriori verdetti chiarificatori, però, è necessario adesso che Massimiliano Allegri e la sua truppa restino concentrati al massimo sui prossimi impegni di campo.

Stasera la ‘Vecchia Signora’ sarà ospite della Roma targata José Mourinho allo Stadio Olimpico. Il tecnico portoghese, alla fine, ci sarà in panchina e potrà dare una mano, per quanto possibile, da bordocampo a Dybala e compagni. Priorità, dunque, al calcio giocato, con uno sguardo sempre rivolto al fronte calciomercato. Tra le altre cose, si pensa pure a come potenziare il reparto difensivo in estate. In tal senso, un nome che continua a piacere parecchio dalle parti della Continassa è Pau Torres, centrale spagnolo in forza al Villarreal.

Calciomercato Juventus, affare Pau Torres: c’è l’ultimatum

Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, tale opzione intriga da diverso tempo la Juventus. Ora a maggior ragione, considerando che il contratto del calciatore classe ’97 (26 anni compiuti lo scorso 16 gennaio) è in scadenza giugno 2024.

Il rinnovo, inoltre, appare tutt’altro che scontato, visto anche l’interesse di numerosi club prestigiosi nei confronti di Pau Torres. Stando a quanto riferisce ‘Diario Marca’, il limite segnato dalla direzione sportiva per il prolungamento è la prossima estate. A quel punto bisognerà per forza prendere una decisione definitiva, col ‘Sottomarino Giallo’ che ovviamente vorrebbe evitare una dolorosa perdita a parametro zero. La Juventus, dal canto suo, osserva e spera nel colpaccio, che potrebbe essere messo a segno ad un prezzo alquanto vantaggioso vista la situazione contrattuale.