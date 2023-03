Troppi 110 milioni, così Vlahovic saluta la Juve

L’intreccio fa allarmare la Juventus: il prezzo è fuori portata, lo United va all’assalto e per Vlahovic l’addio può avvicinarsi

In campo questa sera contro la Roma per dare ancora maggior concretezza alle speranze Champions. Con lo stop del Milan, la Juventus può avvicinarsi ulteriormente al quarto posto, con una rimonta che per Allegri avrebbe lo stesso valore di tre scudetti.

Una impresa che consentirebbe ai bianconeri, al netto di quel che accadrà con gli altri filoni di indagine aperti, di programmare con maggior tranquillità il proprio futuro. Un futuro che potrebbe non vedere la presenza di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo non vive un momento particolarmente felice e una sua cessione estiva non è esclusa. La Juventus potrebbe dare il via libera all’addio dell’ex Fiorentina se dovesse arrivare una proposta tra gli 80-90 milioni e di squadre interessate non ne mancano. Del resto, quest’estate diverse big andranno a caccia di attaccanti, con i numero 9 che saranno molto contesi.

Ci sono i club di Premier League su tutti pronti a ricoprire di milioni i bomber per portarli nel proprio campionato, ma c’è anche chi potrebbe lasciare proprio l’Inghilterra per andare in un nuovo paese. E’ il caso di Harry Kane che il Bayern Monaco ha messo in cima ai propri obiettivi per l’attacco. Con un problema: i 100 milioni di sterline chiesti dal Tottenham. Una valutazione che potrebbe mettere nei guai la… Juventus.

Calciomercato Juventus, l’intreccio Kane-Vlahovic preoccupa i bianconeri

Già perché il Bayern Monaco ritiene eccessiva questa cifra ed è pronto a virare su un altro bomber, dando via libera al Manchester United che non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del Tottenham.

I bavaresi invece andrebbero alla ricerca di un altro bomber e punterebbero proprio su Vlahovic. Come raccontato da Calciomercato.it, il serbo è uno degli obiettivi dei tedeschi che però, anche in questo caso, non vorrebbero arrivare agli 80-90 chiesti dalla Juventus. Una posizione che, con Kane più lontano, potrebbe essere rivista con il bomber bianconero che potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del Bayern.