Ribaltone Inter e Juve, ha già chiamato l’agente

In estate il colpo a effetto può arrivare dalla Premier League, con uno svincolato extra-lusso

Il Barcellona ha bisogno di un attaccante che possa prendere il posto di Robert Lewandowski. Dopo la partenza di Aubameyang direzione Chelsea, dove ora è ai margini avendo giocato 7 minuti nelle ultime sei tra Premier e Champions (è fuori lista Uefa), la scorsa estate e quella di Depay all’Atletico Madrid a gennaio, il gruppo guidato da Xavi è rimasto senza un ‘9’ che possa dare tregua e tamponare le assenze del polacco.

Un ruolo che toccherebbe sulla carta a Ferran Torres e Ansu Fati, ma i risultati offerti in campo da entrambi non hanno affatto impressionato in positivo. E qui i destini del Barcellona sul mercato si intrecciano con quelli della Serie A. Anche in Italia la prossima estate si vivrà una sessione importante per gli attaccanti, in uscita e in entrata. Il Milan potrebbe salutare più di un giocatore, l’Inter è alle prese con una decisione sul futuro di Lukaku, poi c’è Abraham che continua a piacere in Premier, così come ovviamente Vlahovic. Ma le condizioni economiche del nostro campionato non permettono voli pindarici in entrata. Per cui l’indicazione resta quella di cercare occasioni di mercato, parametri zero, ma comunque di livello importante.

Occasione d’oro Firmino: pericolo Barcellona, ma Inter e Juve hanno l’arma ‘segreta’

Il nome interessante in questo senso è diventato quello di Roberto Firmino, brasiliano in scadenza di contratto che non rinnoverà con il Liverpool. L’ex Hoffenheim ha chiuso un ciclo con i Reds, insieme a lui probabilmente anche altri giocatori. Ma il profilo del classe ’91 suscita enorme interesse per qualità ed esperienza, anche perché potrebbe essere al suo ultimo contratto importante. Sfruttando, ovviamente, lo status da svincolato.

In Inghilterra se ne è tornato a parlare anche ieri, con l’Inter che sarebbe tra le squadre più interessate all’attaccante del Liverpool. Non solo Marotta, però, perché anche la Juventus – soprattutto in caso di cessioni pesanti – potrebbe pensarci. In particolare con l’addio eventuale di Vlahovic, dando per scontato il riscatto di Milik. Uno scenario che si concretizzerebbe con una ulteriore mazzata dai tribunali, che in quel caso dovrebbe ridimensionare le ambizioni di mercato bianconere. Ma Firmino resta un pezzo pregiato della prossima estate, su cui la concorrenza non può che essere importantissima.

Secondo il portale ‘Madrid-Barcelona’, il brasiliano si sarebbe offerto ai blaugrana, secondo lui destinazione ideale per il suo stile di gioco. Nella testa del giocatore del Liverpool, infatti, l’inserimento negli schemi di Xavi sarebbe molto molto rapido. Non solo, perché l’entourage del giocatore si sarebbe già messo in contatto col presidente Laporta. Dal canto suo, invece, il Barcellona non ha ancora mostrato una posizione su Firmino. Che resta un papabile obiettivo in primis dell’Inter, ma servirebbero ovviamente degli addii. E poi della Juve. C’è anche da segnalare che per gli azulgrana può esserci un’incognita in più legata all’eventuale blocco del mercato in entrata già in qualche modo annunciato da Tebas. E le italiane possono essere così favorite.