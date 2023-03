Dalla Juve all’Inter, ha deciso: firma a zero

Si ferma qui la lunga storia d’amore tra Roberto Firmino e il Liverpool. L’attaccante brasiliano è pronto a fine stagione a cambiare realtà

Il mercato dei calciatori in scadenza contrattuale inizia già da tempo ad attirare l’attenzione dei top club in giro per l’Europa. Tra i nomi di spicco pronti a partire c’è anche Roberto Firmino, attaccante brasiliano arrivato ad un svolta della propria carriera.

Già accostato anche a squadre come Juventus ed Inter nelle scorse sessioni di mercato, il numero 9 del Liverpool è ormai al capolinea della sua splendida avventura ai ‘Reds’. La squadra di Jurgen Klopp appare infatti a fine ciclo ed in molti potrebbero cambiare aria. La stagione dei vice campioni d’Europa è stata infatti parecchio difficile su tutti i fronti: dalla Premier League alla Champions passando per le coppe. Del Liverpool degli anni scorsi non sembra esserci traccia, ed anche molti singoli sono in fase calante ed involutiva. Tra questi proprio Firmino, spesso vittima di infortuni e fermo a quota 9 gol in questa stagione in cui si è alternato parecchio con gli altri attaccanti di Klopp che dovrebbero rappresentare il futuro.

Calciomercato, Roberto Firmino pronto a partire: finisce il rapporto col Liverpool

Sembra infatti arrivata alla sua conclusione la storia d’amore fantastica tra Firmino e il Liverpool, club con cui i brasiliano ha avuto la sua massima consacrazione. Un attaccante tecnico e dalle grandi capacità tattiche che è stato sempre al centro delle idee di Klopp, almeno fino a quest’anno.

Secondo quanto evidenziato dal giornalista di ‘SkySport.de’ Florian Plettenberg, il verdeoro lascerà Anfield dopo otto anni. La decisione è presa e lo stesso calciatore ha già informato Klopp personalmente quest’oggi. Si sarebbe trattato di una bella chiacchierata. Firmino non estenderà il suo contratto e lascerà il club come free agent in estate. A questo punto l’ex Hoffenheim rischia di essere un pezzo pregiato delle prossime settimane, come colpo a parametro zero che potrebbe stuzzicare molte. In Italia Juventus e Inter potrebbero anche ripensarci dopo gli accostamenti passati.