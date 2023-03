Addio Liverpool, c’è l’Inter nel suo futuro

Pronto a dire addio al Liverpool alla fine della stagione, nel suo futuro potrebbe esserci l’Inter e il campionato italiano

Una concorrenza sempre più aumentata con il passare degli anni e delle sessioni di mercato, in ultimo con l’arrivo di Cody Gakpo.

In casa Liverpool gli attaccanti abbondano, ma alla fine della stagione uno di questi potrebbe fare le valigie. Si tratta di Roberto Firmino. Il brasiliano vedrà il contratto scadere al termine di questa stagione. Il giocatore aveva in passato espresso la volontà di rinnovare il contratto, ma ora la situazione sembra essere cambiata drasticamente.

Inter, dall’Inghilterra: i nerazzurri vigili su Firmino

Come infatti riferisce il ‘Daily Mail’, l’addio di Firmino a fine stagione sembra essere sempre più probabile. Il brasiliano è stato un perno della formazione di Klopp e lo stesso tecnico tedesco sarebbe felice di averlo a disposizione anche la prossima stagione.

La permanenza, però, sembra davvero complicata. Firmino sta sempre avendo meno spazio con il tecnico tedesco e, appunto, con la concorrenza continuamente in aumento, ci sono sempre meno possibilità di trovare spazi. Lo stesso tabloid inglese sottolinea infatti come queste condizioni stiano facendo propendere all’attaccante brasiliano di porre fine alla sua avventura inglese, nonostante il grande amore da parte del pubblico ‘Reds’. E dall’Inghilterra inoltre sottolineano come tra i club in corsa per ingaggiare il brasiliano a parametro zero c’è anche e soprattutto l’Inter. I nerazzurri sono infatti molto vigili in merito alla situazione dell’attaccante e sarebbero pronti a tentare il colpo a parametro zero.

Da sottolineare come in casa meneghina sia da risolvere sia la situazione Lukaku, visto che il belga, che sembra intenzionato a restare, è però in prestito dal Chelsea. Non è quindi scontato che resti nel capoluogo lombardo. Rebus inoltre intorno a Correa: l’argentino non è certamente tra gli incedibili e di fronte ad una giusta offerta potrebbe partire. A quel punto l’Inter avrebbe necessariamente di un rinforzo in attacco.