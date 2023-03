Polveriera Tottenham, Conte e Levy sotto attacco: indizio sull’esonero

Il Tottenham non sta attraversando di certo uno dei suoi periodi più luminosi: la sconfitta patita contro il Wolverhampton ha letteralmente scatenato i tifosi.

La battuta d’arresto patita contro i Wolves non ha fatto altro che agitare le acque in casa Tottenham. Gli Spurs, infatti, hanno mancato l’appuntamento ad una vittoria con la quale avrebbero potuto consolidare il quarto posto in classifica.

Kane e compagni, invece, si sono fatti beffare dal Wolverhampton che ha avuto a lungo il pallino del gioco in mano, sorprendendo una compagine di Conte che è apparsa avere la testa altrove. Chiaramente il pensiero alla sfida di Champions League in programma con il Milan può aver distratto un Tottenham per certi aspetti irriconoscibile, incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Il clima non è dei migliori, benché la squadra al momento occupi il quarto posto in classifica a quattro lunghezze di distanza dal Manchester United. Gli stessi punti, però, che separano il Tottenham dal Newcastle quinto, con i Magpies che devono ancora recuperare due gare.

I tifosi chiedono un immediato cambio di passo. A finire nel mirino della critica non è stato solo Antonio Conte, reo di non aver ancora dato un’identità di gioco alla squadra ma anche il presidente Daniel Levy. I social sono subito diventati cassa di risonanza del malcontento diffuso dei tifosi.

Tottenham a picco: Conte e Levy nel mirino

Investimenti giudicati sbagliati, poca chiarezza progettuale e mancanza di mezzi economici sufficienti a lanciare il guanto di sfida alle competitors sono tra le ragioni che hanno spinto molti fan del Tottenham ad esternare pubblicamente il proprio malcontento. Del resto il futuro di Antonio Conte è ancora un rebus tutto da sciogliere.

Legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato al momento rinnovato, Conte potrebbe dire addio a fine stagione. Tuttavia, non sono esclusi ribaltoni a stretto giro di posta al punto che diversi bookmakers inglesi bancano un esonero di Conte a circa 9 volte la pista. Cifra drasticamente inferiore rispetto a quella circolata fino a poco tempo fa.

Se Conte nei mesi scorsi godeva del sostegno assoluto dei tifosi, ora qualcosa sembra essere cambiato. I risultati altalenanti della squadra, uniti alle voci riguardanti il futuro del proprio tecnico, hanno indispettito e non poco parte della tifoseria del Tottenham che ora chiede l’addio dell’ex allenatore di Juventus ed Inter. Ecco una rapida carrellata:

I refuse to believe that people who think Antonio Conte is more to blame for Spurs’s current issues than ENIC actually exist Conte is not blameless but to have that level of delusion is extraordinary. pic.twitter.com/lJ9SGZDtyz — Sammy 🌐 (@TottenhamMasky) March 4, 2023

Sai do Tottenham Antônio conte 👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋 — Derqq7 (@derquias) March 4, 2023

Just remember we used to be one of the best and most entertaining football teams to watch in the country We deviated from our historic style for Antonio Conte 😭😭😭😭 — Eashan (@EashN17) March 4, 2023

Levy has broken serial winners in Jose Mourinho and Antonio Conte #LEVYOUT #ENICOUT #LEWISOUT — Adam (@ACrawford1993) March 4, 2023

Levy is useless. Failure on the football pitch! — Rizo X (@rcasoje) March 4, 2023

If he’s not going to stay, Antonio Conte really should offer his resignation with immediate effect this evening. — THFCMike (@mike1974bell) March 4, 2023

It’s time for Tottenham Hotspur FC to part ways with Antonio Conte, lacklustre performance after lacklustre performance. We as fans deserve better than this. — Kyle Sweet (@KyleSweet) March 4, 2023