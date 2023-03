Lampo di Mancini, la Roma vola: Juve KO, espulsione choc – HIGHLIGHTS

Con un gol di Mancini la Roma ha la meglio della Juventus e conquista tre punti di nevralgica importanza per la sua classifica.

Da pochi istanti è arrivato il fischio finale di Roma-Juventus. I giallorossi si sono imposti per 1-0 in virtù del sigillo messo a segno da Mancini, che ha pescato il jolly con un tiro precisissimo sul quale nulla ha potuto Szczesny.

Partita per certi aspetti bloccata, in cui le due compagini hanno badato a non scoprirsi. La Juventus le sue occasioni le ha avute, ritagliandosi almeno quattro chances importanti. In tre circostanze, però, le velleità della compagine di Allegri si sono scontrare contro il palo. Cuadrado ci ha provato con una conclusione su punizione, così come Di Maria che ha tentato di scaldare i guantoni di Rui Patricio in almeno due occasioni. Alla fine, però, ha prevalso la capacità della Roma di capitalizzare le occasioni create.

La Roma ha legittimato il risultato chiudendo tutti gli spazi nell’ultima mezz’ora, dimostrando un’abnegazione e uno spirito di sacrificio importante. Sfortunati, i bianconeri vedono arrestata la propria corsa: nel finale l’espulsione di Kean, dopo trenta secondi dal suo ingresso in campo, ha acceso gli animi ma non ha cambiato i contorni di un risultato preziosissimo per la Roma, che aggancia il Milan al quarto posto.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter* 50, Lazio* 48, Milan e Roma* 47, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce* 27, Salernitana* 25, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria* 12.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione