Inter, ci risiamo: nuova bocciatura, “E pensavamo di farci dei soldi”

L’Inter non brilla contro il Lecce e qualcuno finisce ancora una volta tra i bocciati di diritto: critiche a non finire

Gara casalinga contro il Lecce molto importante per l’Inter. Per riprendere a vincere dopo il brutto ko di Bologna, per allungare in seconda posizione sul Milan e rispondere alla Lazio, trovando un po’ di serenità dopo una settimana difficile e un po’ tesa.

Con i pugliesi, all’intervallo, c’è di positivo il risultato, con il vantaggio per 1-0 grazie alla rete di pregevole fattura di Mkhitaryan, oltre all’approccio piuttosto volitivo. Ma la prestazione, nel complesso, non è brillantissima, con qualche imprecisione di troppo e alcuni singoli che si stanno esprimendo a corrente alternata. Non tutti raggiungono la sufficienza e anzi per un elemento in particolare la bocciatura è piuttosto netta. Soprattutto, si tratta dell’ennesima.

Inter, ennesimo disastro Dumfries: sbaglia tutto, tifosi inferociti

Male, decisamente, Denzel Dumfries, arruffone, con diversi errori di tocco, posizionamento, scelte. Insomma, sbagliando praticamente di tutto.

Il periodo negativo per l’olandese sembra non avere assolutamente fine e San Siro rumoreggia e neanche poco, quando l’ex Psv Eindhoven tocca palla. Tornato dal mondiale, non si è più ritrovato, inanellando prestazioni negative e con alcuni momenti sconcertanti. Stasera, scivolando da solo in progressione sulla fascia, oppure facendosi rimontare dopo che un tocco di Dzeko lo aveva praticamente mandato in porta. Su Twitter, le critiche non mancano come al solito e più di qualcuno chiede la cacciata immediata, per un giocatore che lo scorso anno e a inizio stagione aveva mostrato buone potenzialità ma ora è solo l’ombra di se stesso. Ecco alcuni dei messaggi più polemici:

Se esistesse la classifica dei passaggi indietro, #Dumfries dominerebbe tutti i posti fino al decimo#InterLecce — Pepe (@poivre74) March 5, 2023

A me lascia senza parole il posizionamento di Dumfries, tatticamente è veramente il più scarso che abbiamo. Oltre a non saper leggere le situazioni, non ha minimamente idea di come posizionarsi — gabricca (@gabricca) March 5, 2023

Ma #Dumfries viene veramente pagato per giocare a calcio? #InterLecce — Manuel Tinucci (@ManuelTinucci) March 5, 2023

Dumfries non sa crossare butta dentro palloni a caso è evidente ormai #InterLecce — lunaxeos (@lunaxeos65) March 5, 2023

Gresko > Dumfries — Luca Maiorino (@Maior_L) March 5, 2023

E noi che pensavamo anche di poterci fare dei soldi con Dumfries. — Chiara Nardi (@chiara_nardi) March 5, 2023

Dumfries è una roba che non si può vedere. #InterLecce — Il Barix (@bareaedoardo) March 5, 2023

C'è Barella che piuttosto che passarla a Dumfries la scaglierebbe al terzo anello#InterLecce — Plómma 🪶🦥 (@Stammeston) March 5, 2023