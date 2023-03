Dalla Roma alla Juventus, tradimento servito: la scelta è fatta

Roma-Juventus in campo tra pochi minuti e intanto il tradimento sta per compiersi: può finire nelle braccia dell’avversaria

E’ il big match della giornata numero 25 della Serie A. Roma-Juventus non è una partita qualunque, soprattutto perché in ballo ci sono punti importanti per la corsa Champions.

E’ perfettamente coinvolta la squadra di Mourinho che attualmente è a quota 44 punti, a tre lunghezze dal quarto posto occupato attualmente dal Milan. Più indietro è la Juventus che vede a 12 lunghezze la zona utile per approdare in Champions. Una distanza dovuta ai quindici punti di penalizzazione ma che non spegne i sogni di rimonta dei bianconeri.

Una rimonta che potrebbe passare proprio dalla sfida di questa sera: chi vincerà all”Olimpico’ farà un passo fondamentale in avanti, mentre una sconfitta potrebbe rappresentare la pietra tombale alle speranze, soprattutto se il ko dovesse essere quello della Juve. In campo ci si gioca anche un pezzetto di futuro perché la qualificazione in Champions rappresenta un aspetto importante per la programmazione. Una programmazione che parte anche dal rinnovo (o dall’addio) dai calciatori in scadenza e nelle due squadre ce ne sono diversi che per il prossimo anno potrebbero compiere il ‘tradimento’.

Calciomercato Juventus e Roma, ‘tradimento’ servito

Cuadrado, Smalling, El Shaarawy e Rabiot i quattro calciatori che a fine stagione vedranno scadere il proprio contratto con la società di appartenenza. Calciomercato.it su Twitter ha chiesto: “Roma e Juve faccia a faccia stasera all’Olimpico. Entrambe presentano in rosa alcuni calciatori in scadenza di contratto, chi vedreste bene nella squadra avversaria?”

La scelta dei tifosi è stata chiara e netta: la maggioranza dei voti (il 34,3%) è andata a Smalling, indicato come possibile colpo per la Juventus. Dietro c’è Cuadrado con il 28,6% di preferenze. Più staccato Rabiot, votato dal 20% di utenti, mentre il meno scelto è El Shaarawy con il 17,1% di voti. La scelta quindi è stata fatta: è Smalling l’indiziato numero 1 al tradimento.