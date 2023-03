Affare da 35 milioni: la Juve ha già chiuso l’accordo in Premier

La Juventus chiuderà un affare da 35 milioni di euro, a prescindere dalle condizioni per il riscatto già stabilite

La Juventus sta cercando una disperata rimonta in chiave europea. Il -15 in classifica è pesantissimo, i bianconeri sperano di veder accolto il ricorso, ma le incognite – soprattutto con il processo del 27 marzo per l’altro filone di inchiesta – sono troppo grandi. Meglio concentrarsi sul campo, dove al momento la squadra di Allegri sta facendo registrare ottime cose.

In questo momento i bianconeri sarebbero al secondo posto a quota 50 punti, a +2 sulla Lazio e +3 su Milan e Inter, che deve giocare oggi con il Lecce. Una corsa partita da lontano, che ora sta assumendo contorni sempre più di una rimonta europea. Perché l’Atalanta, sesta e in Conference, in questo momento è a soli sette punti e potenzialmente a -4. E vincendo stasera la stessa Roma, ora in posizione da Europa League, sarebbe ad appena 6 punti. E 9 addirittura dal Milan quarto. Uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa. Anche se vincere all’Olimpico sarà una vera e propria impresa. Il futuro della Juventus però dipenderà anche e soprattutto dai tribunali. Per questo, in un momento di grande incertezza e ricambio in società, tra gli obiettivi ci sarà in ogni caso quello di incassare. E abbassare i costi, oltre a dare respiro al bilancio. Senza però rinunciare a rinforzarsi.

Kulusevski convince il Tottenham: ecco quanto incasserà la Juve

Se è vero che alcuni giocatori importanti potrebbero seriamente lasciare la Continassa, vedi Cuadrado e Rabiot in attesa di conoscere qualcosa in più sul futuro di Angel Di Maria, la Juve può comunque incassare tanti soldi da giocatori fuori dal progetto. In primis da quelli in prestito. Impossibile pensare a un riscatto del Liverpool per Arthur e del Chelsea per Zakaria, sarà necessario cederli al miglior offerente.

Invece per McKennie le possibilità di incassare i 35 milioni del riscatto si sono alzate in queste ultime settimane e possono diventare realtà in caso di salvezza del Leeds. Ma l’americano non è il solo, visto che Dejan Kulusevski è un altro che in Premier si sta facendo valere. Lo svedese è stato ceduto a gennaio 2022 al Tottenham, in prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Ovvero la qualificazione in Champions degli Spurs e 45 minuti giocato in almeno 20 partite di Premier. Ad ora Kulusevski è arrivato a 16 di queste 20 presenze. Per il quarto posto la situazione si complica. La squadra di Conte al momento è quarta, ma chi è dietro – Newcastle, Liverpool, Brighton e Brentford – deve recuperare dalle due alle tre partite rispetto al Tottenham. Il che vuol dire possibile sorpasso o avvicinamento di parecchie squadre.

La Juve però non deve preoccuparsi. Secondo ‘Football Insider’, infatti, anche se non dovesse scattare l’obbligo, il Tottenham ha tutta l’intenzione di attivare il diritto di riscatto su Kulusevski. E l’affare in questo senso sarebbe già fatto ora “al 99%”, come riporta il portale specializzato inglese. Questo significa che, oltre ai 10 milioni per il prestito oneroso (3 nel 21/22 e 7 nel 22/23), ai bianconeri andranno anche i 35 milioni previsti per l’acquisto a titolo definitivo e pagabili in cinque esercizi. Per un totale di 45 milioni. Una decisione, quella degli Spurs, frutto del grande impatto del calciatore: 5 gol e 8 assist lo scorso anno da gennaio, 2 gol e 6 assist quest’anno.