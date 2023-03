Svolta Di Maria: confermate le anticipazioni di CM.IT

Si va verso la svolta per il futuro di Di Maria: riflessioni in corso per il giocatore della Juventus, confermate le anticipazioni di CM.IT

La prima parte di stagione, per Angel Di Maria, aveva risentito di tanti, troppi infortuni e, probabilmente, della ‘precedenza’ a livello mentale data al Mondiale. Una volta tornato dal Qatar, con il titolo di campione del mondo in tasca, il ‘Fideo’ si è però rimesso a disposizione della Juventus nella sua versione migliore.

L’argentino sta dispensando calcio e nel 2023 fin qui ha infilato numeri di tutto rispetto, che spiegano quale sia la sua importanza in questo momento. 6 reti e 3 assist tra campionato ed Europa League, con il fiore all’occhiello della tripletta europea contro il Nantes. Su di lui, fa moltissimo affidamento Massimiliano Allegri per tentare una rimonta complicatissima in campionato e fare strada nelle coppe, fino a provare a sollevare un trofeo che manca da due anni. Ma soprattutto l’ambiente vuole affidarsi a lui anche per il futuro, per farne l’elemento di esperienza e carisma nello spogliatoio e nella rosa, per mettere le basi per un progetto fondato sui giovani. E rispetto a qualche tempo fa, le possibilità per proseguire insieme sembrano esserci.

Juventus e Di Maria ancora insieme, i bianconeri ci credono: conferme alle anticipazioni di Calciomercato.it

Già il 13 gennaio la redazione di Calciomercato.it riferiva dell’intenzione di Di Maria di continuare con la Juventus. Ipotesi che inizia a farsi più concreta anche sulla base di quanto aggiunto la scorsa settimana: presto, l’entourage di Di Maria sarà in Europa per ascoltare le varie proposte.

Le anticipazioni da parte della nostra redazione vengono confermate dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che riferisce come ci sia crescente ottimismo sulla possibilità, a fine stagione, di prolungare per un altro anno l’accordo tra le parti. Di Maria, come detto, si trova bene a Torino, e sta pensando di restare mettendo nel mirino la Coppa America 2024 con la sua nazionale. Potrebbe farlo anche in una Juventus senza coppe, anche se per la chiarezza definitiva degli scenari servirà ancora un po’. Bianconeri che ragionano sulla possibilità di uno sforzo economico per trattenerlo.