Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 4 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 4 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’anticipo di campionato genera un risultato a sorpresa con la prima sconfitta interna del Napoli capolista, contro la Lazio. Decide un gran gol di Vecino, definito “Lo spacca Napoli” dalla ‘Gazzetta dello Sport’. In alto, “Pioli tra due Champions“, con il Milan che con Fiorentina e Tottenham si gioca moltissimo della sua stagione. Di spalla, le novità di mercato di Juventus (“Di Maria non va via“) e Inter (“Kessie, il filo diretto con l’Inter“).

Sul ‘Corriere dello Sport’, il titolo di apertura è “Secondo Sarri“: il grande ex passa con la Lazio a Napoli e si porta al secondo posto. “Mourinho in panchina con la Juve: il verdetto“, con il tecnico della Roma che spera nel ricorso per esserci nel big match di domani.

Su ‘Tuttosport’, vigilia calda proprio tra Roma e Juventus con gli ultimi sviluppi legati al coinvolgimento di Dybala nella battaglia legale sui bianconeri: “Joya e veleni“. In casa Torino, attenzione alla panchina: “Juric, aria di divorzio. Il Toro pensa a Dionisi“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 4 marzo 2023

Ci si lancia in un weekend molto importante non solo calcisticamente. In Spagna, ‘As’ dedica l’apertura alla Formula 1, con Sainz e Alonso in foto in prima pagina: “A por todos“.

In Inghilterra, invece, è la vigilia del big match tra Liverpool e Manchester United, match sempre di cartello: “Red Bawl” è il titolo del ‘Mirror’.