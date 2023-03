L’ex Juve torna in Italia: Marotta lo porta all’Inter

L’Inter osserva con grande attenzione il mercato: la mossa di Marotta, che mette nel mirino un ex della Juventus

Tre mesi al termine della stagione, molto delicati per il futuro per quanto riguarda l’Inter, che tra campionato e coppe si gioca molto. Gli alti e bassi dell’annata vanno ora accantonati il più possibile, cercando un finale in crescendo, fondamentale per gli obiettivi di domani.

I nerazzurri devono necessariamente blindare la posizione in zona Champions League per garantirsi introiti essenziali per le casse. Magari provando ad avanzare il più possibile in Europa per garantirsi un piccolo extra budget. Verrà poi il momento del mercato, con decisioni di un certo rilievo che attendono Marotta e Zhang. Almeno una cessione pesante sarà inevitabile, e il nome che si sta allontanando sempre più dai nerazzurri è una sorpresa, almeno rispetto a ciò che poteva essere fino a qualche mese fa. Marcelo Brozovic non è più un intoccabile, anzi, e dopo una lunga assenza ha di fatto perso la maglia da titolare, scalzato da Calhanoglu in cabina di regia. Lo stesso rinnovo di Calhanoglu in vista, come raccontato da Calciomercato.it, allontana Brozovic dall’Inter. Dal suo addio, si potrebbe provare a monetizzare, anche se poi occorrerebbe andare a caccia di un sostituto all’altezza. Marotta non vuole farsi trovare impreparato e ha più alternative a disposizione che sta vagliando.

Inter, grandi manovre a centrocampo: non solo Kessie, Marotta torna sull’ex Juve

C’è il ‘solito’ Franck Kessie, del quale si parla ormai da un po’, che può essere il nome più caldo per il centrocampo nerazzurro, di cui si era già discusso settimane fa. E l’ipotesi di uno scambio con il Barcellona coinvolgendo proprio Brozovic resta in ballo, come spiegato dalla nostra redazione a gennaio. Ma Marotta avrebbe anche un altro asso nella manica.

Occhio infatti al nome di Emre Can, che conosce bene per averlo preso a zero nell’estate 2018 e portato alla Juventus. La candidatura del turco, stando a ‘Tuttosport’, può prendere quota, considerando che si tratterebbe di una operazione economicamente abbordabile: il centrocampista, che ieri ha trovato il primo gol in campionato col Borussia Dortmund nel big match con il Lipsia, è in scadenza di contratto a giugno 2024.