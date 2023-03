Inter, messaggio d’amore: “Sono in una squadra gigante”

Messaggio d’amore per l’Inter e per i tifosi nerazzurri: “Sono in una squadra gigante”

Una stagione costellata di tanti alti, ma anche di qualche passo falso, non ultimo quello di Bologna. Una stagione che ha visto l’Inter conquistare già un trofeo (la Supercoppa Italiana), ma ora l’obiettivo è quello di entrare tra le prime quattro.

Uno dei trascinatori nerazzurri è Lautaro Martinez. L’argentino, che si è preso la fascia di capitano dopo che Handanovic è finito in panchina e che Skriniar non rinnoverà il proprio contratto, ha siglato già 16 gol in stagione (13 in campionato) ed è pronto a guidare i nerazzurri alla conquista di un posto Champions. E in merito, Lautaro ha parlato proprio ai canali ufficiali del club meneghino, rilasciando dichiarazioni a ‘Footsteps’, il nuovo format nerazzurro targato ‘Recast’ per conoscere curiosità e storia dei calciatori della rosa di Simone Inzaghi.

Queste alcune delle parole pronunciate dall’argentino: “Milano mi ha dato tanto amore fin dal primo giorno: sono in una squadra gigante, una società importante e giocatori importanti e i tifosi me l’hanno fatto sentire fin dal primo giorno, è bellissimo. Mi hanno sempre rispettato, ho sempre cercato di ridare tutto in campo”. Un messaggio d’amore dunque ai colori nerazzurri e alla piazza. Un messaggio che si collega a quelle che sono le parole dell’agente in esclusiva a TV Play, che ha sottolineato come ad oggi non esistano condizioni per un addio dell’argentino.