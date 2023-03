L’Inter inguaia la Juventus: intreccio a sorpresa con Locatelli

I piani di calciomercato Inter si intrecciano con quelli della Juventus. Al centro della matassa c’è il centrocampista Locatelli

E’ sempre Inter contro Juventus. In attesa di sfidarsi sul campo nel derby d’Italia di ritorno del prossimo 19 marzo e nella doppia semifinale di Coppa Italia, il duello si sposta sul terreno del calciomercato.

Come emerso questa mattina, l’Inter ha avviato i contatti con Naby Keita, 28enne centrocampista guineano in scadenza di contratto con il Liverpool. Dall’Inghilterra emerge che difficilmente l’ex mediano di Salisburgo e Lipsia rinnoverà con i ‘Reds’ ed è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. L’AD nerazzurro Beppe Marotta, mago dei colpi a costo zero, già fiuta l’affare e prova a giocare d’anticipo. Una operazione che potrebbe avere ripercussioni anche sulla Juventus. Stando a quanto riportato da ‘goal.com’, infatti, per rimpiazzare Keita il primo obiettivo del Liverpool risponde al nome di Jude Bellingham, sul quale però è forte la concorrenza di Real Madrid e Manchester City, senza dimenticare che il Borussia Dortmund valuta il suo cartellino sui 100 milioni di euro. Una alternativa meno costosa, invece, porta proprio in casa bianconera, dove milita Manuel Locatelli. Qualora la Juve non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions, si potrebbero aprire le porte ad una sua cessione. Staremo a vedere.