L’Inter beffa la Juve: contatti per il colpo a zero

I nerazzurri, che rischiano di perdere alcune pedine importanti, sono pronti a piazzare un nuovo colpo a centrocampo

Sarà ancora una volta un’estate calda per l’Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero essere costretti a cedere uno dei loro big per motivi di bilancio.

In questi giorni continuano a susseguirsi i nomi dei possibili calciatori sacrificabili. In cima alla lista appare esserci Dumfries, che potrebbe volare in Premier League. L’olandese dopo il Mondiale non è certo quel giocatore insostituibile di qualche tempo fa e Inzaghi non si strapperebbe di certo i capelli per un suo addio.

Sta perdendo importanza all’interno dello scacchiere nerazzurro anche Marcelo Brozovic. Hakan Calhanoglu ha fatto molto bene nel ruolo del croato e in caso di offerta importante verrebbe ceduto. Sarebbe più complicato, invece, privarsi di Barella. Il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto davvero tanti soldi per strapparlo ai nerazzurri. Anche gazzetta.it, conferma che l’ex Cagliari è uno dei giocatori sul taccuino dei Reds, oltre a Bellingham, Nunez e Caicedo, in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, rinforzo proprio dal Liverpool: colpo a zero

Proprio dal Liverpool potrebbe arrivare il rinforzo per il centrocampo di Simone Inzaghi. E’ evidente che a giugno andrà qualcosa andrà fatta; Asllani, d’altronde, non ha convinto e Gagliardini farà le valigie.

A prescindere dal futuro di Barella e Brozovic, dunque, un nuovo mediano dovrà varcare i cancelli della Pinetina. Gazzetta.it, riporta che l’Inter avrebbe avuto dei contatti con l’entourage di Naby Keita. Il giocatore guineano, arrivato al Liverpool, per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, è pronto a salutare i Reds. Il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato e può già accasarsi altrove. Il classe 1995 rappresenta dunque un’opportunità, certamente più facile da raggiungere rispetto, ad esempio, a Franck Kessie, che nelle ultime partite ha trovato continuità con la maglia del Barcellona.

Keita, che al Liverpool guadagna sui 7 milioni a stagione, è stato accostato anche a Milan e Juventus ma sono le squadre tedesche con le quali dovrà vedersela l’Inter. Il centrocampista, infatti, potrebbe decidere di far ritorno in Bundesliga, dove sono pronte ad accoglierlo Borussia Dortmund e Lipsia.