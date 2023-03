HIGHLIGHTS | La Fiorentina esalta il Franchi: Gonzalez e Jovic annientano il Milan

Secondo successo consecutivo per la formazione viola che risale in classifica e stoppa il momento positivo dei rossoneri

Nuovo scivolone in campionato per il Milan di Stefano Pioli che chiude a quota tre la propria striscia di vittorie in campionato. Contro una Fiorentina brillante e più pericolosa nel corso dei novanta minuti, la formazione rossonera si è dovuta arrendere per 2-1 dinnanzi al calcio di rigore trasformato ad inizio ripresa da Nico Gonzalez e alla rete di Luka Jovic.

Serata che sin dai primi minuti ha visto una Fiorentina pimpante, trascinata da un Bonaventura in grande forma. Proprio l’ex rossonero ha subito impegnato Maignan su calcio di punizione neutralizzato in tuffo dal portiere francese. Pochi secondi più tardi, invece, momento di grande commozione al Franchi, con il minuto di applausi al 13′ per onorare il ricordo di Davide Astori, scomparso cinque anni fa ed ex delle due squadre in campo.

La seconda vera palla gol dell’incontro è arrivata al 25′ sempre su conclusione ravvicinata di Bonaventura, salvata però miracolosamente sulla linea di porta da Tomori. Unica chance degna di nota del primo tempo rossonero sul tiro al volo di Giroud, bloccato da Terracciano nei minuti finali del primo tempo. Al ritorno dall’intervallo ancora meglio la viola, in vantaggio al 49′ su rigore trasformato da Nico Gonzalez, causato dall’intervento irregolare di Tomori su Ikone.

Reazione dei rossoneri affidata ad una ripartenza con l’incursione centrale di Theo Hernandez, bloccato a tu per tu dall’intervento decisivo di Terracciano. Sul finale, dopo una prima buona opportunità creata da Jovic entrato da pochi minuti in campo al posto di Cabral, proprio il centravanti serbo ha trovato il raddoppio su un contropiede micidiale della Fiorentina. Allo scadere la splendida rete di Theo Hernandez, inutile però ai fini del risultato finale.

Fiorentina-Milan 2-1, highlights e cronaca

Viola che in classifica fanno un buon balzo in avanti agganciando il Torino a quota 31. Per il Milan, invece, rimane invariato il secondo posto a pari punti con l’Inter, attesa domani al match delle 18.00 contro il Lecce.

49′ Nico Gonzalez (F), 87′ Jovic (F), 90’+4 Theo Hernandez (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione