DIRETTA Serie A, Monza-Empoli | Segui la cronaca LIVE

Dopo la sfida di ieri tra il Napoli e la Lazio, apre il sabato della venticinquesima giornata del campionato di Serie A il match Monza-Empoli

Nella serata di ieri, Napoli e Lazio hanno aperto la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Oggi, invece, la prima sfida di giornata vede di fronte il Monza e l’Empoli.

I padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, sono reduci dalla pesante sconfitta subita lontano dalle mura amiche contro la Salernitana di Paulo Sousa: 3-0 il risultato finale per i granata e secondo ko consecutivo per i brianzoli dopo quello casalingo patito contro il Milan di Stefano Pioli. Di contro, gli avversari di giornata, i toscani dell’allenatore Paolo Zanetti, arrivano a questo appuntamento dopo il ko interno dello scorso turno ad opera della capolista Napoli di Luciano Spalletti, complice uno sfortunato autogol di Ismajli che ha aperto la strada alla vittoria, la ventunesima in campionato, dei partonopei. Le due squadre che si affrontano oggi, sono divise in classifica da un solo punto, a favore degli ospitanti, e si trovano rispettivamente all’undicesimo e al tredicesimo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-EMPOLI

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: