Allegri: “Domani Mourinho in panchina. Pogba riserva di lusso e rebus Di Maria

La Juventus domani sarà impegnata nel big match dell’Olimpico contro la Roma: le dichiarazioni alla vigilia di Massimiliano Allegri e le mosse del tecnico bianconero

C’è l’ostacolo Roma per la Juventus nel big match della 25° giornata del campionato di Serie A, con i bianconeri di Massimiliano Allegri che arrivano alla sfida dopo il poker rifilato nel derby al Torino.

Danilo (fresco di rinnovo) e compagni cercano la quinta vittoria consecutiva in campionato per continuare a scalare posizioni dopo la penalizzazione in classifica, in attesa dell’impegno di giovedì in Europa League con il Friburgo. Di Maria favorito su Chiesa per affiancare Vlahovic in attacco, mentre in mediana torna Locatelli dopo la squalifica. Spazio a gara in corso per Pogba, che dopo il ritorno in campo con il ‘Toro’ non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro i giallorossi di Mourinho.

“La Roma sta facendo un ottimo campionato, lotta per un posto in Champions League. In casa subisce poche reti e da quattro vittorie consecutive. Sarà una bella partita in uno stadio pieno, dovremo essere bravi a fare bene”

“Pogba sta bene, non ha minutaggio, sono rimasto contento come è entrato nel derby e si è calato subito nel derby. Deve crescere, è un’ottima soluzione in panchina. Milik tornerà dopo la sosta. Rientra Miretti, per il resto tutti a disposizione”.

“Se mi accomunano a Mourinho sono contento, ha vinto 26 trofei… Sta facendo un ottimo lavoro a Roma, era qualche anno che non lottavano dalla Champions. Mi dispiace che non ci sia domani, spero di vederlo in panchina. Meglio dare una multa che la squalifica dopo un’espulsione: l’allenatore deve essere al suo posto a mio modesto parere”.

“Rinnovo Di Maria? E meglio averli sempre a disposizione i campioni, Angel è un giocatore straordinario. Di questo però si occupa la società: le priorità adesso sono ben altre adesso, anche se c’è stato il rinnovo di Danilo. Bisogna vedere anche le esigenze dei giocatori”.

“Dybala ha dimostrato alla Juventus e adesso alla Roma con numeri e gol di essere un giocatore importante. Lo è stato qua alla Juve e avremo un occhio di riguardo: quando si avvicina all’area di rigore diventa molto pericoloso”.

IN AGGIORNAMENTO