UFFICIALE Juventus, rottura del crociato e stagione finita

Arriva la peggiore conferma possibile in casa Juventus, dopo le brutte sensazioni di ieri: si tratta di rottura del crociato

Ieri sera l’Allianz Stadium era agghindato a festa, per ospitare la gara di andata della finale di Coppa Italia di Serie C, dove la Juventus NextGen ha affrontato il Vicenza: le brutte notizie sono due per i bianconeri.

La prima pessima notizia è relativa al risultato, con il match terminato sul risultato di 2-1 per gli ospiti. Decisivo un (euro)gol nel finale di gara di Jimenez, che sorprende Crespi e regala un successo al fotofinish alla compagine di Modesto. Non sono bastati Matias Soulé e Iling-Junior, che ha anche firmato il gol del momentaneo 1-1, ora gli uomini di mister Brambilla dovranno compiere un’autentica impressa nella gara di ritorno a Vicenza. La notizia peggiore, però, arriva da Iocolano.

Juve, confermate le brutte sensazioni: rottura del crociato per Iocolano

Dopo solamente mezz’ora di gara, mister Brambilla è stato costretto a sostituire Iocolano, che si era infortunato da solo cadendo sul ginocchio destro. Le sensazioni sono state pessime fin da subito, ma nella giornata di oggi è arrivata la peggiore delle conferme.

A seguito degli esami strumentali di rito al J-Medical, come annunciato dalla Juventus tramite un comunicato ufficiale, per il trentatreenne centrocampista bianconero si tratta di rottura del crociato. Un infortunio pesantissimo, che significa anche stagione finita per Iocolano, uno dei veterani chiamati a fare da chioccia ai giovani talenti della NextGen.

L’infortunio di Iocolano potrà essere uno stimolo in più per i ragazzi della Juventus, chiamati ora a ribaltare il risultato nella partita di ritorno. Per riuscire a farlo, servirà una prestazione di grande intensità perché il Vicenza di Modesto è una squadra molto organizzata e con giocatori in grado di fare la differenza. L’infortunio di Iocolano, intanto, è una pessima notizia per i bianconeri.