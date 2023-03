Problema serio per Pioli: “È introverso e in campo si vede”

Le ultime sul Milan dal nuovo stadio a un protagonista in negativo della stagione rossonera alla vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina

“Cardinale vuole uno stadio, al più presto possibile”. Lo ha detto Luca Bianchin a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play.

“La Maura come zona ha un vantaggio perché è nella città di Milano – ha aggiunto il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ – È un fatto molto politico ed italiano. Ci sono dei consiglieri che si oppongono, come sempre accade. Inter e Milan in due Comuni diversi? Lo vedrei come uno scenario possibile: i nerazzurri potrebbe restare al ‘Meazza’ e i rossoneri spostarsi in una zona della periferia”.

In casa Milan è vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina. Alla vigilia ha parlato Pioli che domani dovrebbe dare una chance a De Ketelaere dal 1′ complice l’infortunio di Brahim Diaz. Fin qui il belga ha totalmente floppato: “Era partito bene – ha evidenziato Bianchin – ma da ottobre in avanti è scomparso dando segnali negativi. È introverso ed in campo si vede, ma le qualità ci sono”.