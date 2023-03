Nuovo stadio Milan, la scelta di Cardinale: “Ecco la nostra priorità”

Arrivano le dichiarazioni del numero uno di RedBird, che parla di stadio e del progetto per far crescere il club rossonero

Sono giornate intense per Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird ieri – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – ieri è stato a Milano, dove ha incontrato il Sindaco Sala e il Presidente de La Regione Lombardia, Fontana. Un doppio summit per dare un’accelarata alla costruzione dello stadio.

In serata, Cardinale ha preso parte al Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times. Tanti i temi trattati dal proprietario del Milan.

Immancabile, quello relativo allo stadio. Cardinale ha così fatto il punto della situazione: “Siamo consapevoli dell’importanza di San Siro in Italia e a Milano – riporta Calcioefinanza.it -. Stiamo valutando diverse aree anche vicino a San Siro, credo che possiamo portare valore trasformando un’area. L’attuale stadio è stato costruito negli anni 20’, se vogliamo riportare il Milan e la Serie A al top a livello mondiale serve una svolta a 360 gradi partendo dagli stadi. La nostra priorità è rimanere nel Comune di Milano, se possiamo restare all’interno lo faremo. Valuteremo, capiremo quale è la migliore opportunità per tutti”.

Sta così prendendo sempre più piede l’idea di costruire il proprio impianto nella zona de La Maura, a poco meno di due km da San Siro: “Farlo da soli? Abbiamo una grande esperienza nel lavoro riguardante i nuovi impianti – prosegue Cardinale -. Non c’è niente che è fuori discussione, ma sono un grande tifoso dell’essere autosufficiente.

Milan, Cardinale: “RedBird ha il 100% delle quote, ora tocca a noi”

Gerry Cardinale fa chiarezza anche sul progetto per far crescere il Milan: “Da quando abbiamo comprato il club c’è continuità, con un grande lavoro di Elliott, che ora possiamo portare al prossimo livello. Abbiamo una fenomenale fanbase a Milano e in Italia, i tifosi stanno facendo il loro lavoro noi dobbiamo fare il nostro, portare un valore aggiunto“.

Continuità con la gestione Elliott – “Uno dei punti del business plan è proprio questo, gli abbiamo chiesto se volevano fare parte della struttura a livello di capitale perché sono persone intelligenti ma RedBird ha il 100% delle quote. Per andare avanti e arrivare al prossimo livello abbiamo preso due top manager che arrivano da Elliott ma che si sono offerti loro alzando la mano e parlo di Furlani, che sostituisce Ivan Gazidis che ha fatto grande lavoro, come AD e di Cocirio come CFO. Ho manager talentuosi intorno a me. Non dico a Pioli chi mettere in campo”.