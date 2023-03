Stadio Milan, chiuso l’incontro Cardinale-Sala: le ultime di CM.IT

Il patron dei ‘Diavoli’ ha incontrato il Sindaco di Milano per discutere dei piani di progettazione del nuovo Stadio che ospiterebbe le partite del Milan

A seguito del vertice occorso nella giornata di ieri con Milan e Inter, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ospitato il patron rossonero Gerry Cardinale per comprendere più da vicino le intenzioni di distacco da ‘San Siro’ e l’idea di progettare in autonomia il nuovo Stadio nei pressi di ‘La Maura‘.

“Non mi resta che ascoltare quel che ha da dire, dopodiché provvederò a fare le mie considerazioni tecniche“, aveva dichiarato Sala prima dell’incontro. “Bisogna stringere i tempi e sembrerebbe che il Milan stia tentando di accelerare, devo verificare quanto dicono“, aveva poi aggiunto. E a quanto pare questa accelerata c’è stata eccome. L’incontro tra le parti a cui ha partecipato anche il CEO Giorgio Furlan, da poco concluso, è durato una mezz’oretta. Dalla sede del Comune, Cardinale ha poi fatto vela verso il Palazzo della Regione per un consulto anche con il Presidente, Attilio Fontana.

Milan e Inter procedono in parallelo, i rossoneri accelerano

Al contrario, l’Inter non sembra avere ancora le idee chiare su quel che sarà il suo futuro nella ‘Scala del Calcio’.

Dacché i due club sembravano essere orientati verso il medesimo obiettivo, al fine di rilanciare i rispettivi progetti societari in chiave internazionale per massimizzare i ricavi, ora sembrano procedere a velocità diverse su due binari paralleli. L’auspicio di Sala è che l’Inter possa restare a disputare le proprie gare interne sul manto erboso di ‘San Siro’ per altro tempo ancora, mentre il Milan spinge forte per ottenere i permessi necessari verso l’apertura di nuove frontiere.

Andrea Scisci