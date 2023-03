Fiorentina-Milan, altra tegola ufficiale: ginocchio KO

Un’altra tegola per il Milan, con Pioli che annuncia l’ennesimo infortunio in conferenza: ginocchio KO e niente Fiorentina

Sembrava troppo bello nei giorni scorsi, con Stefano Pioli che stava riuscendo ad avere tutta la rosa a disposizione per la prima volta in stagione: oggi in conferenza, invece, è arrivato l’annuncio del nuovo infortunio.

Nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina di domani sera, il tecnico emiliano ha rivelato che Brahim Diaz ha subito una distorsione al ginocchio e non prenderà parte alla trasferta di campionato. Una pessima notizia, considerando la crescita dello spagnolo nelle ultime settimane ed in vista dell’impegno in Champions League. Dopo aver vinto il match di andata, infatti, il ‘Diavolo’ dovrà volare a Londra per affrontare il Tottenham di Antonio Conte. Nei prossimi giorni Brahim Diaz verrà sottoposto ad ulteriori approfondimenti, che riveleranno l’entità dell’infortunio e le tempistiche per il ritorno in campo. Intanto, quel che è certo è che non ci sarà per la partita contro la Fiorentina di domani. Al suo posto dovrebbe essere lanciato Charles De Ketelaere.