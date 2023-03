Niente Fiorentina-Milan per un titolare, domani tocca a De Ketelaere: l’annuncio di Pioli

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di Firenze, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Il Diavolo è pronto a cambiare

La crisi è ormai alle spalle ma il Milan di Stefano Pioli non può abbassare la guardia. La trasferta di Firenze non è certo agevole e serve mantenere a distanza le rivali per un posto in Champions League.

Ci sarà tempo per pensare al Tottenham ma il tecnico rossonero è comunque pronto a cambiare qualcosa, soprattutto in attacco dove non ci sarà Rafael Leão. Pioli presenta il match in conferenza stampa.

Le dichiarazioni del mister con Calciomercato.it:

Si parla subito di Astori: “Sono sicuro che sorriderà. Davide è sempre con me. Era una persona con un’educazione incredibile. Domani sarà una partita particolare”.

Partita importante – “E’ molto importante la partita di domani. La nostra Champions è domani, la Fiorentina per principi di gioco ci somiglia. Noi vogliamo continuare a vincere”.

De Ketelaere – “In ogni partita un giocatore deve pensare che sia la partita giusta per sbloccarsi. Brahim Diaz ha avuto una piccola distorsione. Faremo di tutto per recuperarlo per il Tottenham. Domani toccherà a De Ketelaere. Domani saranno convocati anche Florenzi e Calabria”.

Thiaw – “Ha grande applicazione. I difensori non possono mollare un attimo. Lui lo sa, è un giocatore giovane con ottime caratteristiche per diventare un difensore di livello”.

Ibra – “Può arrivare presto questo giorno anche domani. Il suo rientro è molto importante. Gli allenamenti con o senza Zlatan c’è differenza”.

Attacco – “Pochi gol? Anche l’anno scorso non avevamo un bomber da 25 gol. Certo che sarei contento di aver un attaccante che segnasse tanto. L’importante è essere imprevedibile. Il turnover non esiste”.

Rebic – “E’ un giocatore importante con caratteristiche che possono aiutare la squadra. Adli e Vranckx? Sono pronti per giocare e chiaramente poi farò delle scelte”.